Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 7.300 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3315, realizado este domingo 19 de octubre de 2025, puso en juego más de 7.300 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.000 millones de pesos . Salieron los números 21, 17, 43, 00, 39 y 14. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.000 millones de pesos . Salieron los números 26, 33, 44, 41,21 y 06. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.700 millones de pesos y salieron los números 15, 03, 29, 36, 39 y 22. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 315 millones de pesos y los números favorecidos fueron 22. 23, 29, 01, 35 y 24. Hubo 13 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 24 millones de pesos. Cuatro de Santa Fe, dos de Entre Ríos, dos de Capital Federal, dos de Río Negro, dos de Buenos Aires y uno de Córdoba.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 8.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3314, realizado el miércoles 15 de octubre de 2025, puso en juego más de 6.300 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.800 millones de pesos. Salieron los números 06, 03, 04, 31, 35 y 43. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 836 millones de pesos. Salieron los números 39, 29, 36, 30, 15 y 16. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.300 millones de pesos y salieron los números 17, 00, 22, 03, 02 y 21. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 242 millones de pesos y los números favorecidos fueron 06. 38, 10, 01, 16 y 21. Hubo 25 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 9 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 7.300 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.