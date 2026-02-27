Inseguridad en Barrio Melipal: un delincuente quedó enganchado en una reja tras el robo de un auto

El hecho ocurrió a las tres de la tarde del jueves. El otro de los delincuentes implicados en el robo de un auto logró huir.

El dueño de la casa comenzó a gritarle al delincuente para que se vaya pero quedó colgando de la reja hasta que se zafó y huyó.

Un vecino del barrio Melipal vivió momentos de terror cuando un delincuente que intentaba huir por el robo de un auto intentó irrumpir en su vivienda saltando el frente. El hecho de inseguridad , ocurrido este jueves alrededor de las tres de la tarde terminó con el sospechoso huyendo a pie y enganchado en la reja de la propiedad.

Miguel Ángel Contreras, propietario de la casa ubicada en el sector comprendido entre las calles Moritán entre Newman y Pirker, relató en una entrevista con LU5 la velocidad y violencia con la que actuó el hombre. Según su testimonio, se encontraba esperando a unos técnicos de servicio de internet cuando, al abrir el portón delantero, el sujeto apareció "de la nada".

"Me quedé impactado con la velocidad con la que trepó esa reja queriendo ingresar", expresó Contreras, detallando que la estructura tiene una altura de dos metros. El forcejeo no llegó a ser físico, pero la reacción instintiva del vecino fue clave. Miguel comenzó a gritar con desesperación para ahuyentar al intruso , quien en su intento por violar la propiedad quedó atrapado.

muerte persecucion barrio melipal Gentileza

El delincuente, un joven de aproximadamente 20 años, se enganchó la remera en las puntas de la reja mientras intentaba saltar hacia el interior. Ante los gritos del dueño y la presencia de sus hijos que salieron al patio, el sujeto logró zafarse de la vestimenta, dejando la remera colgada en el lugar, y emprendió la fuga nuevamente hacia la calle. Según el damnificado, el atacante vestía un pantalón corto negro de marca Adidas y zapatillas, quedando con el torso desnudo tras el incidente.

Conexión con un robo de auto y captura

La irrupción en la casa de Contreras no fue un hecho aislado. Posteriormente, trascendió que la policía ya venía persiguiendo al individuo, quien momentos antes habría participado en el robo de un auto en las cercanías, sobre la calle Pirker.

En ese hecho habrían participado dos delincuentes: uno logró escapar en el auto robado, mientras que el segundo —el que intentó entrar a la casa de Contreras— huía a pie de los efectivos policiales.

La fuga del sospechoso terminó pocas cuadras más adelante, frente a la Cooperativa Obrera del sector, donde finalmente fue capturado por el personal policial que realizaba el operativo cerrojo.

Barrio Melipal: una zona "al acecho"

El testimonio de Contreras no solo se limitó al ataque sufrido, sino que expuso una problemática profunda que atraviesa el barrio desde hace meses. Los vecinos denuncian que la plaza ubicada frente a su domicilio se ha vuelto intransitable para las familias debido al constante consumo de sustancias y la presencia de personas ajenas al sector. "Es una plaza hermosa, pero ya no se puede usar. Los chicos del barrio no van porque hay mucha 'vagancia' consumiendo y fumando", lamentó el vecino.

La situación de inseguridad ha escalado al punto de que los residentes han tenido que modificar sus hábitos de vida. Muchos han instalado alarmas, cámaras de seguridad y mantienen grupos cerrados de comunicación para alertarse sobre movimientos sospechosos. Contreras mencionó que incluso se han registrado peleas con personas armadas en los semáforos cercanos, lo que motivó el pedido de una reunión urgente con el comisario de la Comisaría 21.

ON - Comisaria 21 Melipal (4)

A pesar de las medidas de seguridad privada y la organización vecinal, prima el sentimiento de desprotección. "Anoche no pegué un ojo, me quedé con esa sensación de que esta gente puede volver en cualquier momento", confesó la víctima. El hecho se suma a una ola de delitos en la capital neuquina que no distingue zonas.