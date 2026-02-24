Polémico pedido del concejal Joaquín Eguia tras haber sufrido un robo con inhibidor de alarma

Ocurrió este martes al mediodía. El político de Fuerza Libertaria realizó la denuncia y aseguró que en el mismo día se registraron otros cinco casos.

Este martes la capital de Neuquén volvió a tener una nueva víctima de la inseguridad . En esta ocasión, el episodio afectó al conocido político , quien denunció en redes sociales haber sufrido un robo luego de que le inhibieran la alarma de su camioneta en pleno centro.

En diálogo con LM Neuquén , el concejal libertario , Joaquín Eguia , explicó que el hecho ocurrió cerca de las 13 , sobre calle San Martin al 90 , frente a la Farmacia del Pueblo. Según relató el propio edil, los delincuentes accedieron a su Toyota SW4 en cuestión de minutos y sustrajeron un elemento fundamental para su trabajo.

Además, aseguró que no es el primer caso ocurrido durante la jornada de hoy . “Me inhibieron la camioneta. Fue la sexta inhibición del día”. Eguia, realizo la denuncia correspondiente en la Comisaria Primera y explicó: “Me preguntaron si era la víctima del jardín, el del Coto o el del Carrefour. Les dije que no, que me acababan de inhibir la camioneta en el centro de Neuquén”.

El funcionario indicó que todo ocurrió en breves instantes cuando se ausentó del vehículo para buscar comida. “No estuve una hora ni nada. Cinco minutos y me robaron” resaltó indignado.

Consultado por los elementos robados, explicó que los delincuentes se llevaron un iPad, que utiliza diariamente para realizar sus tareas en el Concejo Deliberante de Neuquén. “Es lo que uso todos los días para editar videos, para el Concejo, para escribir, para todo”.

Indignación y polémico pedido

Tras advertir el robo, el concejal expuso su situación en sus cuentas de Instagram y Facebook con polémicos posteos. En el primer caso, compartió la imagen de oficial de la policía montada de Brasil con la frase “el único delincuente que no vuelve a delinquir, es el delincuente muerto”.

Asimismo, compartió la misma imagen en su otra red, acompañada del texto: “Me acaban de inhibir la camioneta en pleno centro de Neuquén y robar lo que tenía adentro”, y agregó: “Todos los chorros, defensores de los chorros, anti cárcel y todos sus sinónimos se pueden ir a la re c... de su madre".

Por otro lado, realizó la denuncia formal en la comisaria, donde confirmó que no era un caso asilado. “Me dijeron que era el sexto caso del día y que a una señora le habían roto el vidrio y le robaron cosas”.

El edil señaló además que los comerciantes del sector vienen registrando numerosos hechos similares. “Mi mamá (la periodista y conductora Cecilia Lastreto) tiene un comercio enfrente y ya es el décimo robo en la última semana con el tema de las inhibiciones”.

Liquiden al chorro

Eguia explicó que el dispositivo robado llegó a marcar una posible ubicación, aunque recibió recomendaciones de no intervenir por cuenta propia. “El teléfono marcaba que estaba atrás de la cancha de Independiente y lo iba a ir a buscar, pero me dijeron que no vaya solo. Así que hice la denuncia y cuando aparezca, aparecerá”.

Respecto al diálogo con los oficiales, resaltó que "el único pedido que le hice al policía fue que entre encontrar el iPad o liquidar al chorro, lo liquiden".

Reclamos por “zona liberada”

En diálogo con este medio, Eguia criticó duramente la actual situación de la seguridad en la ciudad. Además, cuestionó la falta de cámaras públicas y la escasa presencia policial en el microcentro neuquino.

"No hay cámaras de seguridad en ningún lado. Las únicas cámaras que hay son para hacerte multas si respiras arriba de la senda peatonal".

También aseguró que comerciantes y vecinos deben organizarse por su cuenta para alertarse ante hechos delictivos. Los mismos se organizan a través de grupos de WhatsApp donde avisan si ven a alguien sospechoso.

Finalmente, el funcionario fue contundente al describir la situación actual: “Estamos en una zona liberada. No lo digo porque soy yo; pregúntale a los comerciantes del centro: les roban todos los días”.