Cómo están las personas que sobrevivieron al choque fatal en la Ruta 60

Dos de las personas heridas permanecen internadas en terapia intensiva, en estado grave pero estable, con múltiples fracturas y a la espera de intervenciones quirúrgicas. El siniestro dejó una mujer fallecida.

Pasadas 24 horas del trágico choque ocurrido en la Ruta 60 , en cercanías del Paso Internacional Mamuil Malal, se conoció el estado de salud de las personas que sobrevivieron al siniestro vial y que fueron trasladadas de urgencia al hospital de Junín de los Andes.

El siniestro se registró este lunes por la mañana sobre la calzada provincial, en el sector de la estancia Mamuil Malal, cuando una camioneta y un camión tipo grúa colisionaron de frente . Como consecuencia del impacto, una mujer adulta mayor perdió la vida en el lugar y otras cuatro personas resultaron heridas.

En la camioneta, radicada en Chile, viajaban cinco ocupantes. Además de la víctima fatal, cuatro personas fueron trasladadas al hospital de Junín de los Andes: dos en código rojo por la gravedad de sus lesiones y otras dos en código amarillo para su evaluación y atención médica. El camión grúa era conducido por un joven oriundo de una localidad cordillerana neuquina, que no sufrió heridas de gravedad.

Según precisaron fuentes sanitarias, las dos personas internadas en terapia intensiva presentan fracturas en miembros inferiores y superiores, producto del impacto. Ambas permanecen bajo monitoreo permanente, con asistencia integral y controles estrictos, y se encuentran graves pero estables, ya que su cuadro no se agravó desde el ingreso al centro de salud.

ambulancias hospital junin de los andes

Desde el Ministerio de Salud indicaron que las dos víctimas más comprometidas serán sometidas a cirugías traumatológicas, cuya programación dependerá de su evolución clínica y de los estudios complementarios realizados en las últimas horas. Mientras tanto, continúan con tratamiento analgésico, inmovilización de las fracturas y seguimiento por parte de equipos médicos especializados.

En cuanto a los otros dos heridos que viajaban en la camioneta, se informó que presentan lesiones de menor gravedad y evolucionan favorablemente, sin riesgo de vida. Ambos permanecen internados en observación para controles y estudios médicos.

El fatal accidente

El segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, Domingo Zúñiga, confirmó el fallecimiento de la mujer en el lugar del hecho y detalló la complejidad del operativo. “Lamentablemente, tenemos tenemos que informar que tenemos un deceso, una señora adulta mayor. El médico lo constató y estamos esperando la autorización para terminar de cortar el vehículo y retirar su cuerpo”, señaló en diálogo con LM Neuquén.

Respecto a la mecánica del choque, Zúñiga explicó que, de acuerdo a las primeras observaciones, la camioneta habría cruzado de carril e impactado de frente contra la grúa. Sin embargo, aclaró que las causas del siniestro deberán ser determinadas por los peritajes oficiales, que buscarán establecer si se trató de una falla mecánica o un error humano.

Choque Ruta 60 camioneta y camion Rodolfo Ramírez

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios con tres móviles, personal de Gendarmería Nacional y efectivos policiales de Tránsito, quienes realizaron tareas de rescate, asistencia a las víctimas y control de la circulación.

Producto del impacto, se dispuso el corte momentáneo de la Ruta 60 en el sector de la estancia Mamuil Malal, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y peritaje. Desde las autoridades indicaron que el paso internacional mantuvo su actividad normal una vez finalizado el operativo.

Mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del choque, las autoridades sanitarias continúan monitoreando la evolución de las personas heridas, especialmente de las dos que permanecen internadas en terapia intensiva, a la espera de cirugías que serán determinantes para su recuperación.