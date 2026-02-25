Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 25 de febrero

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 11.100 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 de este miércoles 25 de febrero, en su edición 3351 , se puso en juego un pozo millonario de más de 11.100 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 8.070 millones de pesos . Salieron los números 40, 42, 09, 10, 23 y 03. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.247 millones de pesos . Salieron los números 09, 21, 07, 27, 02 y 17. En esta modalidad, hay dos ganadores con seis aciertos. Cada uno se va a llevar más de 1.089 millones de pesos. Uno es de Cordoba y el otro de Catamarca.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 600 millones de pesos y salieron los números 03, 24, 14, 20, 18 y 05. En esta oportunidad hubo un ganador con seis aciertos. El billete ganador se jugó en la ciudad de Rosario, en Santa Fe.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 301 millones de pesos, los números favorecidos fueron 40, 41, 20, 22, 27 y 06. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $30 millones de varias provinciase, entre ellas uno de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 10.300 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del domingo

El Quini 6 de este domingo 22 de febrero, en su edición 3350, se puso en juego un pozo millonario de más de 11.100 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 7.800 millones de pesos. Salieron los números 39, 00, 45, 27, 36 y 05. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.050 millones de pesos. Salieron los números 23, 12, 11, 22, 44 y 37. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 600 millones de pesos y salieron los números 41, 36, 28, 11, 40 y 16. En esta oportunidad hubo un ganador con seis aciertos. El billete ganador se jugó en la ciudad de Córdoba.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 387 millones de pesos, los números favorecidos fueron 09, 25, 35, 05, 18 y 16. Hubo 72 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $5 millones de varias provincias.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 11.300 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.