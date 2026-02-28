Doble respaldo a Milei: el Congreso convirtió en leyes la reforma laboral y la baja de la imputabilidad

El Senado aprobó tanto la "Modernización Laboral" como el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja de 16 a 14 años la imputabilidad en la Argentina.

El presidente Javier Milei obtuvo un amplio respaldo del Congreso Nacional al convertir en ley tanto la reforma laboral como la baja en la imputabilidad a los 14 años en la República Argentina. Si bien aún resta que queden promulgadas, los libertarios reforzaron su poder en el ámbito legislativo.

En la noche del viernes, el oficialismo obtuvo uno de los logros más resonantes con la aprobación del Senado de la ley de reforma laboral. Tras una breve exposición de los oradadores, aprobaron los legisladores de la Cámara Alta para convertir en ley a la reforma laboral con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones . Los senadores neuquinos votaron a favor del proyecto oficialista.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) , Patricia Bullrich, protagonizó las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas al tiempo que fue la voz oficial de cerrar las alocuciones para defender los proyectos que se convirtieron, finalmente, en ley.

A la legisladora y exministra se la vio eufórica al final de la sesión, arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registró un hito en la gestión del presidente Milei.

Eliminaron el artículo 44

El oficialismo logró reunir los votos necesarios para aprobar la llamada ley de Modernización Laboral, aunque durante el tratamiento en la Cámara Baja, el pasado 20 de febrero, se eliminaron artículos del proyecto original. Entre las modificaciones más relevantes figura la supresión del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para los trabajadores que sufrieran un accidente o enfermedad fuera del ámbito laboral. Al regresar a la Cámara Alta, este viernes, los legisladores ratificaron la modificación y la norma se convirtió en ley.

De esta manera, la Cámara alta convalidó la modificación aplicada en la Cámara de Diputados que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

La norma aprobada incluyó artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

Cruces y debates

La senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, fue la última oradora del debate en el Senado. Defendió el proyecto al señalar que " esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos". La legisladora dijo que, si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un nuevo sistema porque el que el actual es "absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año".

La exministra añadió: "En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores y eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley para darle certeza y previsibilidad a los trabajadores y a las empresas".

Bullrich

Por su parte, el senador de Formosa por el Partido Justicialista, José Mayans refutó a los libertarios sobre la reforma laboral. "Lo único que quiere el trabajador es una vida digna y con esta reforma laboral le robamos la posibilidad de tener una vida digna porque ya no le va a alcanzar el tiempo de su vida para sostener a su familia. Vida digna es todo lo que quieren para dar su esfuerzo", señaló Mayans.

Rechazó el proyecto porque con esta nueva norma, “no se puede hacer más huelga, están rompiendo el principio de reclamo que tiene el trabajador”.

“Van a hacer lo que quieran con la fuerza laboral”, vaticinó y descartó el argumento de litigiosidad porque se trata de 7 mil casos sobre 11 millones de trabajadores.

“(El proyecto de ley) Está plagado de mentira, primero estigmatizan al trabajador, (dicen que) la culpa es de lo trabajadores, de los sindicatos, de las provincias”, dijo el senador formoseño.

Al tiempo que vaticinó: "Este gobierno va a terminal mal". Acto seguido agregó: " Esta es la ley de gorila total. Le saca impuesto a los que tienen lanchas y pone impuesto a los trabajadores. disfrazan la ley laboral atacando a las provincias".

El senador santafesino, Marcelo Lewandowski, por el Partido Justicialista, aseguró que “esta ley de reforma laboral no moderniza, precariza”.

"No vamos a acompañar una ley que lo único que hace es perjudicar a trabajadores. Y venimos de una fuerza política donde capital y trabajo van de la mano, porque no estamos en contra de los empresarios", sostuvo.

En tanto que, la legisladora Andrea Cristina, del PRO, instó a “actualizar la legislación laboral” ya que “es importante que Argentina sea competitiva, previsible y responda a las necesidades del mercado laboral actual”.

"Este proyecto lo hace manteniendo los derechos del trabajador previstos en la ley laboral vigente", opinó la legisladora chubutense.

También es ley la baja en la imputabilidad

Más temprano, mientras afuera del Congreso había disturbios y corridas, adentro se votaba el proyecto del Régimen Penal Juvenil. Con una abstención, 44 votos afirmativos y 27 en contra, el proyecto del oficialismo consiguió la media sanción que faltaba, tras el aval de Diputados, para que finalmente se convirtiera en ley y quedara la baja de la imputabilidad en los 14 años en la Argentina.

De esta manera, LLA consiguió el primer triunfo legislativo de este viernes para el período de sesiones extraordinarias. Previo a la votación la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, cerró la lista de oradores y pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

"Delito de adulto, pena de adulto"

Tras la aprobación de la ley que baja la edad de imputabilidad, a través de las redes sociales, la Oficina del Presidente celebró la sanción definitiva por parte del Senado del nuevo Régimen Penal Juvenil. “Con esta ley. la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.

Consideró que “la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad”.

"A partir de hoy, quienes tienen la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", remarcó el mandatario.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia de la Nación celebraron que se haya aprobado la ley de baja de la imputabilidad en el Congreso. Destacaron que se aprobó en la tarde de este viernes el Régimen Penal Juvenil, impulsado por esa cartera en el marco del Plan Tolerancia Cero con el Crimen, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Subrayaron que en adelante "los menores que cometen delitos comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos y tienen que responder penalmente, sin excusas ni privilegios. Terminamos con décadas de impunidad y le damos a la Justicia las herramientas necesarias para juzgar a los criminales y sancionarlos adecuadamente".

Tras la aprobación de ambas leyes, el mandatario felicitó a los legisladores. "Felicitaciones a LLA & Aliados", posteó Milei. Más temprano había escrito: "HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!".

Mientras que Bullrich también se expresó en redes: "La Modernización Laboral es Ley. Todo listo, Presidente. 5 Leyes, 1 media sanción y autoridades designadas para las sesiones ordinarias. El Congreso más reformista de la historia".

