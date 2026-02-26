Quintriqueo lanzó un paro de estatales para este viernes en Neuquén: marchan contra la reforma laboral

Los estatales neuquinos se suman a la convocatoria nacional y marchan por el centro de la ciudad en la jornada que se trata en el Senado.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, convocó a los estatales neuquinos a sumarse a un paro por 24 horas para este viernes, fecha en que los senadores nacionales van a tratar la reforma laboral. Habrá movilización desde las 10.30 en el centro de la ciudad.

"Queremos una reforma laboral que formalice el empleo y amplíe derechos. Para eso hace falta un plan económico y un proyecto de país que incluya a la gente, que genere trabajo y oportunidades, no que la empuje al desempleo y la pobreza", lanzó el dirigente.

Los trabajadores estatales se van a reunir en la sede del sindicato a las 10.30 para luego marchar por las calles céntricas para manifestarse en contra de la reforma laboral.

SFP Marcha por la reforma laboral (36) Sebastián Fariña Petersen

El dirigente neuquino aseguró a LM Neuquén que la adhesión a la medida va a ser alta en la provincia por lo que las dependencias públicas van a ver resentidas su atención.

"Vamos a marchar para rechazar esta reforma que solo favorece a los empresarios a quienes les va a ser ahora mucho más fácil echar trabajadores ya que les va a salir barato. Se van a venir despidos y nuevas contrataciones precarias", aseguró.

SFP Marcha por la reforma laboral (34) Sebastián Fariña Petersen

Los automovilistas que circulen por el centro durante este viernes deberán estar atentos desde pasadas las 10 y reorganizar su circulación ya que la movilización va a marchar por la Avenida Argentina y alrededores.

El 19 de febrero pasado, ATE Neuquén realizó otra medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral, cuando se debatió en el Congreso, que tuvo un alto impacto en toda la administración pública provincial y en los municipios.

SFP Marcha por la reforma laboral (32) Sebastián Fariña Petersen

En esa oportunidad no hubo atención normal en ministerios, organismos provinciales, dependencias municipales y reparticiones descentralizadas, lo mismo que se espera ocurra este viernes 27 de febrero. En muchos casos, la adhesión es total, aunque se garantizan guardias mínimas en áreas esenciales como Salud. ATE es uno de los gremios con mayor representación en el sector público neuquino, por lo que el impacto del paro se sentirá tanto en la capital como en el interior.

Por su parte, la CGT no convocó a un paro esta vez, aunque anunciaron que realizarán una presentación judicial contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno. La presentación busca declarar la "inconstitucionalidad" de la iniciativa que podría sancionarse mañana en el Senado.

La dirigencia de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), por su parte, convocó a un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo, en consonancia con lo lazado a nivel nacional por la CTERA.