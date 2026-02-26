Confirman la fecha de pago de sueldos de febrero para municipales de Neuquén

La Municipalidad dio a conocer este jueves la fecha de pago. Fernando Schpoliansky destacó que el cumplimiento del cronograma salarial “es el resultado del ordenamiento de las cuentas públicas”.

La Municipalidad de Neuquén confirmó la fecha de pago de los sueldos correspondientes al mes de febrero para la totalidad de las y los trabajadores municipales.

“El depósito se efectuará en el último día hábil del mes y con recursos propios del municipio, sin necesidad de asistencia financiera”, explicó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky. De esta forma, confirmó que el pago se concretará este viernes 26 de febrero, el mismo día que cobrarán los estatales provinciales.

El funcionario destacó que el cumplimiento del cronograma salarial “es el resultado del ordenamiento de las cuentas públicas ”.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la previsibilidad en el pago de sueldos contribuye a fortalecer la actividad económica local y a sostener el movimiento comercial de la ciudad.

Cajeros automáticos

Sueldos de estatales de Neuquén

Este viernes el gobierno de la Provincia del Neuquén le depositará los haberes correspondientes al mes de febrero a la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial y para jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Así lo anunció el Ministerio de Economía, Producción e Industria al remarcar que la medida alcanza a los agentes activos del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados.

"La administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa continúa garantizando el pago de salarios antes de la finalización del mes, gracias al programa de austeridad implementado para optimizar los recursos del Estado, eliminar gastos innecesarios y fortalecer las partidas destinadas a áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura", destacó el Ejecutivo.

BPN (10) Claudio Espinoza

El último aumento de sueldo para estatales de Neuquén

Los trabajadores estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobraron los sueldos de enero con un aumento del 7,9 por ciento, según lo acordado oportunamente con los gremios estatales.

Si bien el incremento fue en relación al último trimestre de 2025, el gobierno provincial ya acordó con los gremios la pauta salarial para este año. Por segundo año consecutivo, se abrieron las mesas de negociación anticipadas y se acordaron los incrementos.

El incremento que los estatales percibieron se calculó en base a los datos de inflación del tercer trimestre (octubre, noviembre y diciembre). Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina.

Según el acuerdo, al final de cada trimestre se calcula la variación de precios según las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre. El índice de IPC de Neuquén correspondiente a diciembre arrojó 2,6%, mientras que a nivel nacional la inflación fue del 2,8 por ciento.