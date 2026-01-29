Estatales de Neuquén cobran sueldos de enero con aumento: cuál es la fecha de pago

Los trabajadores de la administración pública y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día los sueldos correspondientes a enero.

Como cada mes, los trabajadores estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día los sueldos correspondientes a enero. En este caso, con un aumento del 7,9 por ciento, según lo acordado oportunamente con los gremios estatales.

El gobierno de la provincia informó que los haberes para los trabajadores de la administración pública y jubilados estarán depositados este viernes 30 de enero en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), según informó el ministerio de Economía, Producción e Industria.

Si bien el incremento corresponde al último trimestre de 2025, el gobierno provincial ya acordó con los gremios la pauta salarial para este año. Por segundo año consecutivo, se abrieron las mesas de negociación anticipadas y se acordaron los incrementos.

Cajeros automáticos

"Esto fue posible por el manejo responsable de los recursos públicos que impulsó desde el inicio de su gestión el gobernador Rolando Figueroa y consistió en eliminar gastos superfluos para destinar el dinero de todos los neuquinos al fortalecimiento de sectores prioritarios como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura", destacó el Ejecutivo.

Como viene sucediendo a lo largo de la gestión, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes. El viernes cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El aumento para los estatales de Neuquén

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán con los sueldos de enero el último aumento en los haberes de la pauta salarial del año pasado, a partir de la actualización por el índice de Precios al Consumidor (IPC).

Un mecanismo que se repetirá en este 2026, luego del acuerdo al que arribaron los gremios estatales con el gobierno provincial, por el cual no sólo percibirán estas actualizaciones sino también el cobro de un bono (depositado el 20 de enero) y una segunda suma no remunerativa para el caso de los docentes en septiembre, dado que ATEN selló su acuerdo de manera anual.

El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del tercer trimestre (octubre, noviembre y diciembre), lo que dio el número final que, según se informó desde el Ministerio de Economía a LMN, será del 7,9 por ciento.

Casa de gobierno nueva baranda (3) Claudio Espinoza

Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El último aumento había impactado con los salarios de octubre de 2025.

Según el acuerdo, al final de cada trimestre se calcula la variación de precios según las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre. El índice de IPC de Neuquén correspondiente a diciembre arrojó 2,6%, mientras que a nivel nacional la inflación fue del 2,8 por ciento.