La inflación de diciembre en Neuquén fue del 2,6%, y el 2025 cerró con un 38,5%

El número se conoció este martes a través de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia. El dato mensual fue inferior a lo informado en el país.

La inflación cerró el 2025 con una suba del % en Neuquén

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes de diciembre fue del 2,6 por ciento en Neuquén, de acuerdo al informe elaborado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia. De esta forma, la inflación en el 2025 fue del 38,5%, un número superior al dato nacional anual que finalizó en 31,5%, el más baja desde 2017.

El dato del IPC del último mes del año pasado era esperado por los empleados estatales, ya que definirá el porcentaje de actualización salarial que se reflejará en los haberes de enero, que podrían abonarse en la última semana del mes.

Según el reporte oficial de Estadísticas y Censos de la Provincia, la inflación de diciembre fue impulsada por las divisiones que más aumentaron: Transporte (5,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,8%).

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en las divisiones Prendas de vestir y calzado (0,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).

ticket.jpg A guardar los tickets para la devolución del IVA.

Bienes y servicios

Los bienes registraron un aumento de 2,4%, inferior al de los servicios (2,9%). Las variaciones interanuales fueron de 27,0% y 54,1%, respectivamente.

Los primeros contribuyeron a la variación del nivel general con 1,26 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en carne bovina y combustibles para vehículos.

Respecto a los servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,38 p.p. y se explica en gran parte por las variaciones en alquiler de la vivienda, gas, electricidad, expensas, taxi y otros servicios de transporte de pasajeros.

Los bienes y servicios incluidos en la categoría núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,85 p.p. Destacaron los aumentos en carne bovina, alquiler de la vivienda, restaurantes y comidas preparadas para llevar.

Mientras que los bienes y servicios estacionales tuvieron una incidencia de 0,0 p.p. que se explica debido a que los aumentos en servicios turísticos fueron compensados por las bajas en verduras frescas.

En el caso de los bienes y servicios regulados, la incidencia fue de 0,80 p.p. Las principales contribuciones corresponden a combustibles para vehículos, gas, electricidad y taxi.

inflacion 2025 neuquen

La inflación de diciembre en Argentina

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante en el último mes del año.

Mientras que en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación, con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

La canasta básica, sobre la cual se calcula el índice de pobreza, subió 4,1% en diciembre último, muy por encima de la inflación, y acumuló en el 2025 un alza del 27,75, informó el INDEC.

En tanto, la canasta alimentaria, que sirve para estima la indigencia, también se elevó 4,1% y acumuló un alza del 31% en el 2025.

Para no ser indigente, una familia tipo necesitó $589.510 por mes, mientras que para no ser pobre requirió ingresos por $1.308.713.