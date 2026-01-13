Con el dato de inflación, ¿de cuánto será el aumento para los estatales de Neuquén?

El número surge de la última actualización de los salarios por IPC del año. Lo percibirán con los haberes de enero.

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán con los sueldos de enero el último aumento en los haberes de la pauta salarial del año pasado, a partir de la actualización por el índice de Precios al Consumidor (IPC) .

Un mecanismo que se repetirá en este 2026, luego del acuerdo al que arribaron los gremios estatales con el gobierno provincial, por el cual no sólo percibirán estas actualizaciones sino también el cobro de un bono (el 20 de enero) y una segunda suma no remunerativa para el caso de los docentes en septiembre, dado que ATEN selló su acuerdo de manera anual.

El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del tercer trimestre (octubre, noviembre y diciembre), lo que dio el número final que, según se informó desde el Ministerio de Economía a LMN , será del 7,9 por ciento.

Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El último aumento había impactado con los salarios de octubre de 2025.

Según el acuerdo, al final de cada trimestre se calcula la variación de precios según las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre. El índice de IPC de Neuquén correspondiente a diciembre arrojó 2,6%, mientras que a nivel nacional la inflación fue del 2,8 por ciento.

Los aumentos del año

El año pasado, los estatales neuquinos recibieron un incremento en sus haberes en enero, con el cálculo de la inflación correspondiente al cuarto trimestre de 2024 (octubre, noviembre y diciembre).

La segunda variación se dio en abril, con el cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo), mientras que el 31 de julio los empleados que dependen del Poder Ejecutivo recibieron un incremento salarial por tercera vez en el año. En este caso, se dio a partir de la actualización automática por inflación correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio) y representó un 6,5%.

Con esta fórmula, el siguiente aumento salarial se dio con los salarios de octubre, donde los trabajadores estatales recibieron una suba en base a los datos de inflación del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y que significó un 6,96 por ciento.

El pago

Respecto a la modalidad de pago, desde que inició la gestión del gobernador Rolando Figueroa se concretó un importante cambio. Antes se había implementado un cronograma en el que cada sector cobraba en una fecha distinta. Pero esto se modificó y ahora todos los estatales (personal de Salud, Policía, administración central, organismos descentralizados y los agentes del Consejo Provincial de Educación) cobran el mismo día sus sueldos, que se depositan en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). También perciben sus haberes el mismo día los jubilados, pensionados y retirados del ISSN, con el aumento correspondiente sin planilla complementaria.