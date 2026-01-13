Inflación de diciembre en Neuquén: el dato que define el último aumento salarial de 2025 para los estatales

Este martes se conocerá el IPC, el número clave para el incremento que se verá en la liquidación de enero. De qué cifra de actualización se está hablando.

El dato de la inflación en Neuquén despierta expectativas para los estatales

La publicación del dato de inflación de diciembre que se conocerá este martes terminará de definir el aumento salarial del último trimestre de 2025 por IPC para los estatales de la provincia de Neuquén .

Los trabajadores, nucleados en los gremios ATE, ATEN, UPCN y Viales, esperan el cierre del cálculo que surge del mecanismo de actualización acordado: es un promedio del 50% del IPC nacional que mide el INDEC y el 50% de la inflación de la provincia de Neuquén, aplicado sobre el acumulado trimestral.

En octubre y noviembre, los índices ya publicados marcaron el ritmo del ajuste: la Inflación en Neuquén de octubre y noviembre fue de un 2,7% y de un 2,4%, respectivamente. En tanto que para los mismos meses del INDEC, la cifra nacional arrojó un 2,3% para octubre y un 2,5% para noviembre.

A ese ritmo, para los últimos dos meses de 2025, la inflación para sumar al dato de actualización rozaba el 5% para los salarios de los estatales neuquinos.

inflacion ipc precios supermercados En diciembre se registró una suba de alimentos básicos, por lo que se espera una inflación del orden del 2,5%.

Salarios estatales: los IPC del último trimestre

A ese número se le sumará ahora la inflación de diciembre -dato que se conocerá este martes a las 16 horas-, que los analistas estiman en torno al 2,5%, impulsada, principalmente, por la suba del precio de la carne y otros alimentos.

Para la jornada de mañana, se espera que el número final de la actualización del último trimestre de 2025, ronde entre el 7% y el 7,5% por el período octubre, noviembre y diciembre.

El aumento correspondiente al período octubre–noviembre–diciembre se liquidará con el salario de enero, que los estatales provinciales perciben entre fines de enero y los primeros días de febrero. Con ese pago, quedará formalmente cerrado el acuerdo salarial 2025.

Se trata del último ajuste del año, fundamental para consolidar la recomposición salarial frente a la inflación acumulada.

Una vez abonado este tramo, a partir de febrero comenzará a computarse el nuevo acuerdo salarial, que abarcará los meses de enero, febrero y marzo, y que será negociado nuevamente con el Gobierno de la Provincia de Neuquén.

SFP Firman acuerdo paritarias ATE Gobierno (10) ATE luego de firmar el acuerdo salarial con el gobierno de Neuquén para el 2026. Sebastián Fariña Petersen

En ese escenario, el porcentaje que se confirme tras conocerse la inflación de diciembre no solo cerrará el balance salarial de 2025, sino que también marcará el punto de partida de la nueva discusión paritaria.

El dato que se conocerá este martes, así, es mucho más que una estadística: define el último aumento del año para los estatales neuquinos y anticipa el clima del próximo ciclo salarial.

Pago del bono a estatales: la fecha

El gobierno de la provincia de Neuquén dio a conocer la fecha de pago para el bono extraordinario que complementará el sueldo de los estatales neuquinos. La suma extraordinaria fue acordada entre el Poder Ejecutivo y los gremios en el marco de las negociaciones paritarias para 2026, que incluyeron la actualización automática de los salarios en base al IPC para el primer semestre del año.

Según el convenio firmado entre los estatales y el gobierno de Neuquén, se acordó que los trabajadores públicos de la provincia cobrarán un bono este mes. El acuerdo incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos.

La medida fue acordada a fines del año pasado con los sindicatos ATE, UPCN y UNAVP, así como con el gremio docente ATEN. Esta semana, desde el gobierno provincial confirmaron que el pago se hará el martes 20 de enero.