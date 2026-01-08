Provincia le puso fecha al pago del bono a los estatales neuquinos

Se trata de una suma extraordinaria que formó parte de las negociaciones salariales para 2026. Los detalles.

El gobierno de la provincia de Neuquén dio a conocer la fecha de pago para el bono extraordinario que complementará el sueldo de los estatales neuquinos . La suma extraordinaria fue acordada entre el Poder Ejecutivo y los gremios en el marco de las negociaciones paritarias para 2026, que incluyeron la actualización automática de los salarios en base al IPC para el primer semestre del año.

Según el convenio firmado entre los estatales y el gobierno de Neuquén, se acordó que los trabajadores públicos de la provincia cobrarán un bono este mes. El acuerdo incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos.

La medida fue acordada a fines del año pasado con los sindicatos ATE, UPCN y UNAVP, así como con el gremio docente ATEN. Esta semana, desde el gobierno provincial confirmaron que el pago se hará el martes 20 de enero.

"Por segundo año consecutivo, el gobierno provincial abrió las mesas de negociación anticipadas para definir la pauta salarial. Esto fue posible por el manejo responsable de los recursos públicos que impulsó desde el inicio de su gestión el gobernador Rolando Figueroa y consistió en eliminar gastos superfluos para destinar el dinero de todos los neuquinos al fortalecimiento de sectores prioritarios como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura", aclararon a través de un comunicado.

SFP Firman acuerdo paritarias ATE Gobierno (10) Sebastián Fariña Petersen

El acuerdo salarial de los estatales de Neuquén

La propuesta del gobierno fue aprobada por el gremio e incluye una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyas actualizaciones se aplicarán en abril y julio de 2026.

Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.

Asamblea de ATE (9) Claudio Espinoza

Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

El próximo aumento de sueldos

El último aumento de sueldo para los trabajadores estatales se concretó en octubre pasado. Los salarios incluyeron el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios.

Tal como estaba previsto, el pago incluyó el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

cajero automativo nuevo bpn estatales sueldos

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que la suba correspondió a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre (julio, agosto y septiembre) y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados-.

El acuerdo salarial 2025 es hasta enero próximo. De esta forma, todavía resta un último aumento salarial acordado. Se pagará con los sueldos de enero del 2026 y el incremento será en base a la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre.