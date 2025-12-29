Sueldos de diciembre con sorpresa: ¿En qué fecha cobran los estatales de Neuquén?

El Gobierno provincial confirmó la fecha en que los trabajadores estatales de Neuquén cobrarán los sueldos de diciembre.

El gobierno de Neuquén paga los mejores sueldos del país en la provincia más cara.

La totalidad de los trabajadores estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día los sueldos correspondientes a diciembre.

Como cada mes, el gobierno de la provincia informó que los haberes para los trabajadores de la administración pública y jubilados estarán depositados este martes 30 de diciembre en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), según informó el ministerio de Economía, Producción e Industria.

La sorpresa en el último mes del año es que los sueldos no se cobrarán el último día hábil del mes, como es habitual, sino un día antes. Es que, con motivo de las Fiestas, el Gobierno provincial estableció asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Provincial Centralizada y Entes Descentralizados, para los días 31 de diciembre y 2 de enero de 2026, a través del decreto 1691.

BPN (8) Claudio Espinoza

El próximo aumento de sueldos

El último aumento de sueldo para los trabajadores estatales se concretó en octubre pasado. Los salarios incluyeron el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios.

Tal como estaba previsto, el pago incluyó el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que la suba correspondió a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre (julio, agosto y septiembre) y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados-.

El acuerdo salarial 2025 es hasta enero próximo. De esta forma, todavía resta un último aumento salarial acordado. Se pagará con los sueldos de enero del 2026 y el incremento será en base a la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre.