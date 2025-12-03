Paritarias 2026: el Gobierno y ATE firmaron el acuerdo paritario para el primer semestre

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y el líder sindical, Carlos Quintriqueo, rubricaron el acuerdo salarial para los empleados estatales de Neuquén

El Gobierno provincial y los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén ( ATE ) firmarfon este miércoles al mediodía el acuerdo salarial en el marco de las paritarias 2026.

Según la información brindada, el acuerdo establece aplicar una actualización salarial por IPC p ara el período comprendido entre enero 2026 a junio de 2026.

Los períodos de actualización se aplicarán en los meses abril 2026 y julio 2026 . Durante la primera actualización se considerará el salario de marzo 2026 y se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo 2026. En tanto, que en el reajuste de Julio 2026, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado tras la última actualización de abril 2026.

El acuerdo indica que las variaciones de IPC se calcularán promediando 50% del IPC elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén (DPEyC), y 50% del IPC elaborado por INDEC.

Además, la firma de las paritarias 2026 prevé una suma extraordinaria de $350.000, de carácter extraordinario, no remunerativo y no bonificable, el que será abonado durante la segunda quincena de enero 2026.

Tras la firma, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, aseguró que “prever un índice de actualización como el IPC es un logro, un desafío y una puesta en valor”. Dijo que es posible porque la provincia tiene un “manejo autónomo de sus finanzas, con una planificación y una previsibilidad que hay que cuidar y preservar”.

“El balance es positivo”, indicó Tobares y recalcó que “con una estrategia y una política pública en materia salarial, llegamos a este acuerdo con el sector de ATE, que lleva tranquilidad y previsibilidad a todos los agremiados de dicha agrupación”. Destacó que este acuerdo se logró incluso “en el contexto que todo el mundo conoce en cuanto a la situación económica a nivel nacional”.

El ministro diferenció el acuerdo al que se arribó en Neuquén de “las pautas salariales que se están discutiendo o aplicando en este momento a nivel nacional y en el resto de las provincias”. “Esto también es una invitación al resto de las organizaciones, cada una con sus lógicas, sus metodologías y sus visiones, a seguir acompañando este proceso de defensa de los intereses de todos los neuquinos”, concluyó Tobares.

Por amplia mayoría, ATE aprobó la oferta salarial del Gobierno

Por amplia mayoría, ATE aprobó la propuesta salarial del Gobierno de Neuquén para el primer semestre del 2026. Así lo decidió este miércoles a la mañana durante la asamblea llevada adelante en la sede gremial, en pleno centro capitalino.

La asamblea de los estatales fue convocada para este miércoles a las 9 y, una hora después, la mayoría de los trabajadores ya habían votado a favor de la propuesta. Se reunieron afuera de la sede, en Yrigoyen 554. La conducción de ATE había convocado a retiros de los lugares de trabajo para garantizar la asistencia al debate, de forma que algunas actividades de los organismos públicos se vieron afectadas durante la mañana.

El acuerdo contempla una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyos períodos de actualización se aplicarán en abril y julio de 2026.

También se pagará durante abril de 2026 una compensación por Ropa de Trabajo correspondiente al primer semestre del próximo año, equivalente a la actualización del importe abonado por este concepto en septiembre 2025 por la variación del IPC ponderado de septiembre de 2025 a marzo 2026 inclusive.

Los trabajadores comprendidos en ese concepto serán los encuadrados en las leyes 3487, 3046, 3077, 3215, 3326, 3373,3475, 2937, 3476, 2942, 3395, 3524, 3543 y 3523. Quedan excluidos de la compensación las trabajadoras y los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS.

Finalmente, la propuesta del gobierno incluye la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.