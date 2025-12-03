Neuquén La Mañana explosión Explosión en centro oeste: las imágenes de la destrucción del departamento

La situación generó alarma en los vecinos del edificio, ubicado a metros del Consejo Provincial de Educación (CPE).







La explosión de un departamento en un edificio del centro oeste generó alarma y preocupación en la zona. El estruendo se sintió este miércoles al mediodía y provino del segundo piso del edificio, ubicado en calle Santamaría, entre Belgrano y Roca, a metros del Consejo Provincial de Educación (CPE)

Según la información provista por el móvil de LU5, una mujer joven resultó herida y fue trasladada al hospital Castro Rendón. En la zona se congregó una gran cantidad de vecinos alertados por lo ocurrido y, de inmediato, se hicieron presentes los Bomberos, Policía y ambulancia.

Según las primeras informaciones recolectadas por LM Neuquén, el incidente ocurrió en el segundo piso y, por el momento, se desconocen las causas del hecho. Según se pudo advertir, no se trató de un incendio. En cambio, en la escena se advierte la destrucción de la estructura del lugar y voladura de persianas, entre otros elementos.