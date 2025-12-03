Hubo corte total en Ruta 22 en Plaza Huincul: cuál era el reclamo

El corte se registraba alrededor del kilómetro 1319. El tránsito se desviaba por la ruta provincial 17. Pidieron una mesa de diálogo.

Vialidad Nacional reportó a las 10:20 de la mañana un corte de ruta total en cercanías de Plaza Huincul . Informaron que se trata del kilómetro 1319 de la Ruta 22. Según informaron, la interrupción en el tráfico se debe a una manifestación.

"Se solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal policial que se encuentra en el lugar", publicaron.

Desde Vialidad informaron que un desvío posible desde y hacia Neuquén capital es por la ruta provincial 17.

Según informó Cutral Co Al Instante, se trataría de un grupo de personas con relación contractual con la municipalidad de Plaza Huincul que decidió realizar la medida de fuerza en medio de negociaciones. Otra versión que trascendió es que se trata de monotributistas y desocupados.

Pasadas las 13 horas, la Ruta 22 se había liberado y se esperaba una mesa de diálogo. Uno de los manifestantes, citados por La Voz del Neuquén, sostuvo que tanto el delegado regional como el ministro de Gobierno, "están en el tema".

"Hay trabajadores de distintos sectores, como desocupados, que estamos esperando una mesa de diálogo", indicó.