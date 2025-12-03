Alertan por ola de calor extremo: se esperan varios días con máximas de 42°C

Advierten que las temperaturas mínimas también serán altas. Qué días estarán más calurosos.

Se espera que un nuevo sistema de inestabilidad avance lentamente desde el extremo oeste del país en dirección al este.

Una nueva ola de calor extremo avanzará sobre gran parte del territorio argentino en los próximos días, con condiciones de tiempo muy estables, cielo mayormente despejado y un viento persistente del sector norte. Este escenario favorecerá un marcado ascenso de las temperaturas, mientras que a partir del próximo domingo se prevé el regreso de las tormentas , que podrían aliviar parcialmente el intenso calor.

Leonardo de Benedictis, especialista de Meteored Argentina , destacó que el núcleo principal del calor en la zona central se concentrará sobre el norte de La Pampa, sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires , áreas que podrían registrar los picos máximos de la semana, con valores cercanos a los 40 °C en forma localizada .

Estos valores superan ampliamente las estadísticas de temperaturas medias para el mes en curso, lo que incrementa la demanda atmosférica y la evapotranspiración, factores de relevancia para el sector agropecuario.

calor extremo 40 grados generica

El sostenido ascenso de temperaturas se mantendrá hasta el viernes, favorecido por la persistencia del viento norte, una escasa cobertura de nubes y una baja chance de precipitaciones.

En provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca, el calor será más intenso y generalizado, pudiendo llegar a máximas de entre 40 °C y 42 °C, lo que consolidará uno de los eventos cálidos más destacados del mes.

Las temperaturas mínimas también serán elevadas, lo que dificultará el descanso nocturno, aumentando el impacto sobre la población y las actividades productivas, en particular por la condición de estrés térmico en cultivos y ganado. En el NEA y NOA se pueden alcanzar umbrales de calor extremo.

A partir del sábado, se espera que un nuevo sistema de inestabilidad avance lentamente desde el extremo oeste del país en dirección al este, afectando inicialmente a la región cuyana, con algunas precipitaciones en Mendoza, San Juan y San Luis.

Luego, entre domingo y lunes, este sistema podría desplazarse hacia el centro del país, favoreciendo la inestabilidad y generando descenso de temperaturas.

¿Cuándo llegan las tormentas?

mapa. clima

Tras días de calor agobiante, el alivio recién llegará el fin de semana. Los mayores acumulados de lluvias previstos entre el domingo 7 y el martes 9 de diciembre se ubicarían en la región de Cuyo, noroeste de Chaco, zona núcleo pampeana, noreste y este de Buenos Aires y sur de Entre Ríos.

Los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional reconoce cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Sistema de Alerta del SMN.jpg

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.