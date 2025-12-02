Rolando Figueroa elimina un ministerio y designa nuevo titular del COPADE

La movida forma parte de la reestructuración del Gabinete, cuyo organigrama final será presentado el jueves.

El gobernador Rolando Figueroa continúa metiendo mano en la estructura de su Gabinete. Ahora, decidió la eliminación del Ministerio de Planificación , que estaba a cargo de Rubén Etcheverry , quien asumirá como nuevo titular del COPADE .

Ana Servidio era la titular de este organismo y pasará a conducir la secretaría de Vivienda y Hábitat, que tendrá bajo su órbita al IPVU y Adus.

La novedad sobre la decisión que el mandatario neuquino tomó con Planificación la dio una fuente del Gobierno consultada por LM Neuquén.

Ministro de Infraestructura - Rubén Etcheverry.jpg

“Se achican los ministerios y se reparten las áreas que tenía debajo Planificación”, se indicó, al analizar que al COPADE se le dará en adelante, “una mirada más macro”.

Los detalles de la nueva conformación del gabinete provincial, con todos los cambios que Figueroa vino introduciendo en el último mes se darán a conocer de manera oficial el jueves, según se anunció días atrás.

Movimientos en el gabinete

Lo de Etcheverry se suma a otros cambios dentro del gabinete de la provincia. Este jueves 4 de diciembre y pocos días antes de finalizar su mandato en el Congreso, la actual diputada nacional Tanya Bertoldi jurará como ministra de Infraestructura.

Su nombramiento implica otros movimientos en el tablero del gobierno, con un nuevo rol para María Eugenia Ferraresso, la exministra de Mujeres y Diversidad de la gestión de Omar Gutiérrez, que será la nueva titular de la Secretaría de Obras Públicas.

A esto se sumó la semana pasada la creación del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, que estará a cargo de Josefina Codermatz, quien venía desempeñándose como directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), y que asumirá parte de las gestiones que estaban bajo la órbita de Julieta Corroza, hoy senadora nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1995529135926476973&partner=&hide_thread=false JUVENTUD Y CAPACIDAD



Josefina Codermatz va a estar al frente del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, un área central para fortalecer nuestra red social y acompañar a las nuevas generaciones.



Con su compromiso y capacidad, avanzamos en una gestión que combina renovación… pic.twitter.com/O2tcKKiQVM — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 1, 2025

Más cambios en el gabinete provincial

Antes, Figueroa designó para el cargo de secretario del Interior de la provincia a Gustavo Coatz, que venía desempeñándose como delegado de la región Alto Neuquén. También a Joaquín Perrén, ex candidato a diputado nacional de la Neuquinidad, como presidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo (ANIDE).

Y dos semanas atrás, Leticia Esteves juró como ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, lo que dio lugar a más cambios: Gustavo Fernández Capiet pasó como presidente de NeuquénTur e Hipólito Salvatori quedó como Secretario de Ambiente y Recursos Naturales.