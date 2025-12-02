Confirman multa millonaria a una juguetería por vender productos sin sello de seguridad
La justicia ratificó la sanción que supera los 10 millones contra una firma neuquina por exhibir artículos sin certificación obligatoria.
La justicia de Neuquén confirmó una multa millonaria aplicada por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor contra una juguetería de la capital, luego de comprobar que exhibía a la venta productos sin sello de seguridad argentino, un requisito indispensable para garantizar estándares mínimos.
La infracción se originó el 30 de diciembre de 2024, luego de una inspección de rutina en la se constató la presencia de juguetes sin certificación obligatoria exhibidos en góndola. El acta fue elevada a Protección al Consumidor, que tras verificar la irregularidad, inició el procedimiento administrativo correspondiente.
Frente al avance del expediente y la sanción impuesta, la juguetería intentó revertir la resolución mediante un recurso judicial. Alegó que la multa era desproporcionada, sin embargo, la Justicia rechazó el planteo y dio por válida la actuación administrativa.
¿De cuánto es la multa?
El juez civil Martín Peliquero señaló en su resolución que la sanción se basó en la infracción a los artículos 5 y 6 de la Ley 24.240, que exige que todos los productos ofrecidos a consumidores sean seguros, inocuos y cumplan normativas técnicas vigentes.
Peliquero remarcó también que la empresa no ejerció su defensa en tiempo y forma, lo que dejó firme la multa de $10.872.413.
La empresa sostuvo en su descargo que existió una vulneración del principio non bis in ídem (cuando una persona es procesada o sancionada dos veces por el mismo hecho), al considerar que se la sancionó reiteradamente por el mismo hecho. Sin embargo, el juez rechazó ese planteo al verificar que, aunque las infracciones refirieron a la misma norma, los incumplimientos fueron descubiertos en inspecciones distintas, realizadas en diferentes fechas y locales durante diciembre del 2024.
El magistrado destacó que el comercio “debe ajustar su actividad a la normativa vigente, de modo tal de garantizar que los productos sin sello de seguridad argentino no sean ofrecidos al público, en resguardo del derecho a la salud de los consumidores”
Sello de seguridad argentino
El sello de seguridad argentino constituye una certificación visible obligatoria en todos los juguetes comercializados en nuestro país. El mismo garantiza que el producto a la venta fue previamente sometido a los controles correspondientes y que fue considerado apto para el uso por parte de niñas y niños, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 24.240, que establece que los bienes y servicios ofrecidos no deben presentar ningún riesgo para la salud o integridad física de los consumidores.
