Decomisaron más de ocho kilos droga que viajaban de Misiones a Neuquén

Los agentes realizaron un meticuloso operativo de seguimiento del paquete que había sido enviado como encomienda desde Misiones.

A través de los controles dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de l a Policía Federal Argentina (PFA) decomisó , tras una entrega vigilada, más de ocho kilogramos de droga oculta en encomiendas y detuvo a los dos responsables del envío , en un operativo efectuado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.

El hecho se dio cuando los agentes de la División Antidrogas de la mencionada ciudad, estaban apostados sobre el Kilómetro 240 de la Ruta Nacional N.º 14. Allí, detuvieron la marcha de un camión perteneciente a una reconocida empresa de transporte de cargas que detuviera su marcha para la identificación y requisa. Los agentes le pidieron al conductor que les permitiera acceder a la parte del vehículo donde llevaba su carga, dado que este les informó que trasladaba encomiendas desde Misiones hacia Neuquén .

Sin embargo, cuando los efectivos comenzaron a llevar adelante el reconocimiento de la mercadería, con la ayuda del can detector de narcóticos “Mateo”, hasta que este reaccionó ante unos paquetes en particular. Ante esto, solicitaron la autorización del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, Secretaría del Dr. Alan Bergdolt, para poder realizar el control de dichas encomiendas.

Decomisaron droga que tenía como destino Neuquén_ detuvieron al vendedor y al comprador (1)

Una vez recibido el consentimiento de la magistrada se comprobó que en uno de los envoltorios había más de ocho kilogramos de cogollos de marihuana.

Un operativo de seguimiento cuidado para atrapar a los responsables

Dado que la caja en cuestión tenía como remitente la ciudad de Puerto Esperanza y como destino Neuquén, el juzgado ordenó el secuestro de los narcóticos encontrados y la sustitución de los mismos, para realizar una entrega vigilada y así concretar la detención tanto del responsable del envío, como del sujeto que fuera a reclamar la sustancia.

Fue así que se realizó un trabajo coordinado con la División Antidrogas Cipolletti, cuyos efectivos implantaron una sigilosa vigilancia en inmediaciones del local comercial de la empresa, ubicado sobre la calle La Pampa al 400 de la ciudad de Neuquén, donde tras varias jornadas, individualizaron a un hombre que se acercó al lugar a retirar la encomienda que contenía los 8 kilos de droga. Una vez que pudieron identificarlo, procedieron inmediatamente detenido.

image

Previamente, se realizaron pesquisas para localizar al individuo que se había encargado de mandar los tóxicos. Por tal motivo, se realizó un trabajo conjunto con los uniformados de la División Antidrogas Eldorado, quienes luego de un minucioso análisis de la información, ubicaron al sujeto en un domicilio del Barrio 80 Viviendas de la localidad de Wanda, donde fue capturado.

Los detenidos, ambos mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor, a la espera de las actuaciones procesales de rigor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.