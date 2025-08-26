Pescaron a jóvenes en un delivery de cocaína: uno era buscado por la Justicia

La batalla contra el microtráfico no duerme en Neuquén. Durante un operativo de rutina esta madrugada, la Policía dio con tres jóvenes que protagonizaban un intercambio de cocaína en las calles de Valentina Sur. El responsable del delivery quedó demorado y se le hallaron casi 30 envoltorios de droga listos para la venta. Además, otro de los sospechosos era buscado por la Justicia y también quedó detenido.

De acuerdo a la información aportada desde Provincia, el operativo se produjo este martes por la madrugada, cuando efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana realizaban tareas de patrullaje en las inmediaciones de calles Bustos Pérez y Pedro Cabrera. En ese contexto, observaron a tres hombres en actitud sospechosa.

Al momento de acercarse a identificarlos, uno de ellos -de 28 años- arrojó debajo del móvil policial un bulto negro envuelto en una media. Ante esta situación, los agentes retuvieron a los sospechosos y solicitaron la intervención del Departamento Antinarcóticos, que se presentó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

ON - Comisaria 44 Valentina Sur (3).jpg Omar Novoa

En paralelo, al verificar los datos de los otros dos individuos, se constató que uno de ellos, de 27 años, tenía un pedido de captura vigente desde el 30 de mayo de este año, en relación a una causa por hurto con escalamiento, a requerimiento de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

En tanto, el personal especializado de Antinarcóticos realizó el test orientativo sobre la sustancia encontrada dentro del elemento descartado, determinando que se trataba de cocaína distribuida en 27 envoltorios de nylon verde, con un peso total de 10 gramos. La sustancia fue secuestrada como evidencia.

Concluidas las actuaciones y tras la comunicación con la Fiscalía de Narcocriminalidad, se dispuso el secuestro de la droga y la notificación del joven de 28 años -y presunto dealer- por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737. En tanto, el joven con pedido de captura fue trasladado a la unidad policial, quedando a disposición de la fiscalía correspondiente.

Algunos números de la lucha contra el microtráfico

Por otro lado, se destacó que en los últimos cinco meses, desde la implementación de la desfederalización de las causas por microtráfico, la Policía provincial logró 117 allanamientos, el secuestro de 35 kilos de marihuana, 18 kilos de cocaína, el secuestro de 37 armas de fuego, con 1.100 municiones, más de 42 millones de pesos en efectivo y 83 detenciones, las cuales ya llevaron a 14 condenados y 36 prisiones preventivas.

Asimismo, en la segunda etapa del combate contra el microtráfico de drogas donde el objetivo es desarticular los aguantaderos donde se comercializa droga, la Justicia, junto a la Provincia y diferentes municipios han demolido y desactivado dos puntos de venta de estupefacientes, uno en Neuquén y otro en Centenario. El tercero será este martes en San Martín de los Andes.

demolición de un kiosco narco en Centenario (16) Claudio Espinoza

"El fortalecimiento del combate contra el delito en general y el microtráfico de drogas en particular es una de las prioridades del Gobierno neuquino, que realiza fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aporta equipamiento y vehículos, y promueve capacitaciones para el personal policial, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población", sostuvieron.