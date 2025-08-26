Abusó de su sobrina y la adolescente se suicidó: lo juzgará un tribunal popular

La fiscalía pidió la intervención de un tribunal popular, ya que pedirán más de 15 años de prisión para el imputado.

Un jurado popular será el encargado de analizar la prueba y definir si un hombre es responsable de abusar de su sobrina adolescente de 14 años y llevarla al suicidio. Así lo definió la Justicia en las últimas horas. El abuso habría ocurrido en julio de 2024.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo fue quien avaló el requerimiento de apertura a juicio por jurados, como fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal, y descartó la posición de la defensa del presunto abusador -identificado como "J.C.F"-, la cual sostuvo que no se cuenta con elementos probatorios suficientes para incriminar al imputado y que la causa sea elevada a juicio.

“Para la defensa sería difícil la acreditación del hecho, pero será su trabajo en juicio sostener esta contradicción que plantea. Deben escucharse testigos y hechos, y para ello se debe ir a juicio”, sostuvo Borgonovo.

De acuerdo a la teoría del caso que presentaron el fiscal jefe Gastón Liotard y la asistente letrada Valeria Ceballos, el 22 de julio de 2024 en Plaza Huincul, el imputado llegó a la vivienda que compartía con la niña -y la madre y una hermana de ella- y cuestionó a la joven por un movimiento de dinero en su cuenta bancaria.

fiscal jefe gaston liotard.jpg

Luego, la agredió sexualmente, situación que, de acuerdo a lo manifestado por la fiscalía, determinó que la víctima tomase la decisión de quitarse la vida en los días siguientes.

Durante la audiencia de control de acusación que se desarrolló el lunes, el fiscal jefe y Ceballos enunciaron los testigos que brindarán su declaración en el juicio de responsabilidad y los elementos probatorios recabados. Además, adelantaron que, de llegar a un veredicto de responsabilidad -como creen que ocurrirá-, requerirán una pena superior a los 15 años de prisión y, en esas circunstancias, solicitaron que se dé intervención a un jurado popular.

La calificación legal definida y por la que el imputado llegará a juicio es la de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años de edad, aprovechándose de la condición de convivencia preexistente.

Con el aval y la elevación a juicio dictada por el magistrado, la Oficina Judicial deberá fijar el debate y las fechas para las audiencias de preparación previas.

Una niña develó a su maestra que era abusada

Una niña de Cutral Co se animó a develar el calvario del que era víctima hace años a su maestra y así permitió que su abusador quede detenido. El sindicado es un hombre de su entorno que la sacaba a "pasear", contexto en el que cometía los abusos sexuales.

La acusación la efectuó el pasado miércoles el asistente letrado Federico Cúneo, quien en la audiencia planteó que el hecho fue denunciado después de que la niña se animó a contarle su calvario a su maestra de la escuela primaria, a quien le hizo saber que era víctima de abusos sexuales.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) planteó que los hechos fueron cometidos entre julio de 2022 y agosto de este año, cuando el acusado, con la excusa de comprarle cosas, llevaba a la niña desde la casa donde reside hacia la ciudad de Plaza Huincul, en la que vive él.

Cutral Co Camara en todos los fueros (2).jpg fiscalia tribunales Claudio Espinoza

El delito que le atribuyó Cúneo al imputado fue el de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una menor de 13 años de edad, agravado por la guarda, en calidad de autor.

Además, como medida cautelar, el asistente letrado requirió que el presunto abusador -identificado por sus iniciales como "R.D.U.R"- permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, por existir riesgo para la integridad de la víctima y de fuga.

Entre la prueba recolectada para respaldar la acusación, el asistente letrado mencionó informes médicos que respaldan la teoría del caso del MPF, así como la documentación escolar que acredita el develamiento que realizó la niña a su maestra.

La jueza de garantías Laura Barbé, quien intervino en la audiencia del miércoles, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva, pero por un lapso de dos meses.