"Fue una trampa": liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar a una joven en una cita

Después de 33 días preso, de rodillas y llorando dio su versión sobre lo sucedido. La joven que lo denunció fue hallada golpeada y atada luego de varios días de búsqueda.

Córdoba volvió a quedar bajo impacto tras la liberación del principal acusado en el caso de la mujer que apareció atada en un descampado.

Néstor Maldonado recuperó la libertad luego de pasar 33 días detenido en el penal de Bouwer, en Córdoba . La decisión judicial no implica el cierre del expediente. Por el contrario, la causa que se abrió tras la desaparición de Tania Suárez durante casi 48 horas continúa en curso y con imputaciones más graves que las iniciales. El caso generó conmoción pública, instaló versiones enfrentadas y dejó interrogantes que todavía esperan respuesta.

La fiscal Paola Klem resolvió sostener las acusaciones originales y sumar nuevos cargos. Entre ellos, abuso sexual con acceso carnal , además de privación ilegítima de la libertad calificada y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género . Sin embargo, el juez interviniente entendió que no existen elementos suficientes para mantener la prisión preventiva. También consideró que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso. Por ese motivo, otorgó la libertad bajo condiciones.

Al salir de Tribunales, Maldonado expresó angustia frente a los medios. Dijo que su prioridad es reencontrarse con su familia y retomar su vida laboral. Su abogado defensor, Carlos Nayi, anticipó que solicitará el sobreseimiento.

“Solo quiero volver a mi casa y estar con mi familia. Fue una trampa en la que caí por confiar en alguien. Confié en ella desde un principio, me dejé llevar por lo que me decía”, sostuvo en diálogo con El Doce.

“Quiero salir adelante, ser la misma persona que fui siempre. Estar al lado de mi familia, de mi mamá que me necesita”, agregó.

Y contó que conoció a Tania en 2022, cuando era clienta de un bar donde él trabajaba como mozo. “Ella se hizo cliente del bar y nos empezamos a conocer. Nos veíamos 15 o 20 minutos por día. Ella a veces me decía que necesitaba dinero para sus hijos o para comprar cosas que necesitaba en la casa. A veces me decía que venda cosas”, detalló.

Una desaparición que sacudió a Córdoba

El episodio comenzó el domingo 11 de enero. Ese día, Tania Suárez envió mensajes a su hija y a su hermana para informar que se encontraría en el Parque Sarmiento con un hombre al que conoció por redes sociales. En esos intercambios, la mujer manifestó inquietud. Señaló que el hombre le recordaba a un violador serial de los años noventa y que, durante el encuentro, apareció otra persona.

cordoba La investigación en Córdoba continúa abierta, con imputaciones agravadas y versiones enfrentadas que mantienen la tensión.

También mencionó que le ofrecieron agua con un sabor extraño. Poco después, dejó de responder. La familia radicó la denuncia por desaparición. Casi 48 horas más tarde, Suárez fue hallada en La Cumbre, atada y desorientada en un baldío cercano a un curso de agua. La escena impactó a la opinión pública y activó un amplio operativo policial.

Las cámaras de seguridad resultaron determinantes para la investigación. Las imágenes registraron a Suárez y a Maldonado juntos en la terminal de ómnibus, donde abordaron un colectivo. Ese material permitió reconstruir parte del recorrido previo a la desaparición.

Tras su rescate, la mujer fue internada y declaró en el área de Salud Mental del Hospital San Roque. Su abogada, Daniela Morales Leanza, sostuvo que presentaba escoriaciones y golpes en las piernas y en la cabeza. También afirmó que los mensajes que circularon en redes durante esos días no fueron redactados por su clienta. Además, rechazó de manera categórica que el episodio formara parte de un plan consensuado.

Imputaciones agravadas y libertad condicional

La investigación avanzó con peritajes, análisis de comunicaciones y toma de testimonios. En ese contexto, la fiscal decidió agravar la situación procesal de Maldonado. Las nuevas imputaciones reflejan la hipótesis de un hecho violento y no consentido.

No obstante, el juez evaluó que el estado actual de la prueba no justifica la detención preventiva. La resolución judicial estableció medidas alternativas, aunque el acusado seguirá vinculado al expediente. La causa permanece abierta y no se descartan nuevas diligencias.

Desde la defensa insisten en que no existen pruebas concluyentes. El abogado Nayi afirmó que el acusado mantenía una relación previa con Suárez desde hacía cuatro años y que el último encuentro fue acordado por ambas partes. También señaló que Maldonado realizó transferencias de dinero a la mujer en reiteradas ocasiones y que esa situación afectó su economía personal.