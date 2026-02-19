Un local de electrodoméstico deberá pagarle casi $4 millones a un cliente: el motivo

La Dirección de Defensa del Consumidor de San Juan sancionó a una reconocida empresa de electrodomésticos luego de la denuncia de un cliente por fallas en un termotanque que no fue reparado ni reemplazado. Ahora deberán pagarle una suma millonaria.

La medida se dio a conocer luego de que no prosperaran las instancias de conciliación, y tras comprobar que la empresa no dio respuesta adecuada al reclamo de un cliente por un termotanque defectuoso.

La decisión se tomó tras una denuncia de un comprador que adquirió un termotanque que presentó desperfectos. Al no tener respuestas, el cliente decidió recurrir a Defensa del Consumidor.

La sanción responde a la constatación de un incumplimiento a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que protege los derechos de quienes adquieren bienes y servicios y obliga a las empresas a garantizar soluciones ante productos defectuosos o en mal estado.

La suma millonaria que deberá pagar la empresa de electrodomésticos

Luego de evaluar el caso y de que no se llegara a un acuerdo en las audiencias de conciliación, el organismo dispuso imponer a Frávega una multa de $3.829.947,72, según consta en la resolución que lleva la firma de Fabiana Carrizo.

El monto equivalente a 3 canastas Básicas Total Hogar 3 publicada por INDEC, que será actualizada hasta su pago efectivo.

No se conocieron los detalles del caso, sino que se trata de un incumplimiento a la le 24.240 (Defensa al consumidor) y que comenzó a partir de la denuncia de un comprador que no encontró respuesta a su reclamo por el malfuncionamiento del electrodoméstico en cuestión.

Fravega

Desde el organismo señalaron que este tipo de multas buscan fomentar el cumplimiento de las obligaciones comerciales y ofrecer a los consumidores un mecanismo efectivo de tutela cuando sus reclamos no son atendidos de forma adecuada por las empresas.

Condenan a Manaos a pagar más de $800 millones a un exempleado

En otro reclamo millonario, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a Refres Now, fabricante de las bebidas Manaos, y la obligó a pagar más de $800 millones a un extrabajador.

El demandante se desempeñó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022 y denunció despido sin causa, irregularidades en la registración laboral, descuentos indebidos y maniobras de evasión previsional. El fallo cierra una extensa disputa judicial y generó la reacción del dueño de la compañía.

El caso se inició cuando el trabajador, que había comenzado sus tareas en octubre de 2013, reclamó que la relación laboral fue formalizada recién en 2015 y que, durante años, la empresa utilizó acuerdos poco claros y contratos que no reflejaban la realidad de su vínculo con la compañía. La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, integrada por Gonzalo Rivero, Mariana Carayol y Javier Castrillejo, había fijado originalmente la indemnización en cerca de $1.500 millones, suma compuesta por $227 millones de capital y más de $1.200 millones en intereses y costas.

Manaos

Refres Now S.A. apeló ese fallo y la disputa llegó a la Suprema Corte de Mendoza, que admitió parcialmente el recurso de la empresa. El tribunal, conformado por Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro, redujo considerablemente el monto de los intereses y determinó que la empresa deberá pagar $807.676.293,72, cifra que continúa generando intereses hasta el pago total. En su decisión, el máximo tribunal sostuvo la condena principal por despido y relación laboral encubierta, pero modificó la forma de calcular los intereses, aplicando la tasa de préstamos de libre destino del Banco Nación y tomando en cuenta el perfil económico del trabajador.