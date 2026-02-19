Más de 2.000 kits escolares en pocas horas: furor por los útiles gratuitos en Neuquén

El intendente Mariano Gaido señaló que el beneficio es para 40 mil estudiantes de la ciudad. Las novedades que se introdujeron este año.

La Municipalidad inició este jueves la entrega de kits escolares en distintos puntos de Neuquén capital. En la ocasión, el intendente Mariano Gaido señaló que “estamos orgullosos en la ciudad de Neuquén de tener esta política pública. Estamos muy felices de llevar adelante el boleto gratuito para los alumnos de la ciudad”.

En esta línea, subrayó que la iniciativa “representa una inversión directa en el futuro de los estudiantes. Este boleto es apostar a la educación, al Neuquén que estudia, que va para adelante”.

Además, el jefe comunal remarcó el valor agregado que acompaña al beneficio: “Tiene un valor agregado, que es el kit escolar”.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (3)

El intendente precisó que “es el sexto año que se entregan los kits escolares y este año más de 40 mil estudiantes de la ciudad de Neuquén van a tener la oportunidad de conseguir sus útiles, mochilas y guardapolvos”, señaló.

Vacunación

“Ya iniciamos la entrega de kits escolares acá, en el Museo, en el CCO y también en la sala de elaboración sin TACC, que está pegadita al hospital Heller. Además, estamos acompañados por el Ministerio de Salud, que en este momento está vacunando a quienes necesitan completar el esquema”, explicó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La funcionaria subrayó que la jornada comenzó muy temprano. “Arrancamos alrededor de las seis de la mañana, seis y cuarto, y a esta hora ya superamos los dos mil kits entregados. Venimos a un ritmo bastante importante para que las familias no tengan que esperar”, señaló.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (4)

La funcionaria remarcó que en los tres espacios la modalidad es la misma y recordó que uno de los requisitos fundamentales es contar con la tarjeta de Boleto Estudiantil Neuquino, conocida como la tarjeta Bordó. “La condición es que ya tengan la tarjeta. Este trámite es de este año, es muy fácil y se realiza a través de Muni Express. Es rapidísimo y, además, pueden elegir la sede donde retiran la tarjeta. Una vez que la retiran, vienen y se llevan su kit escolar”, indicó.

Elementos

Pasqualini destacó que se trata de una política pública destinada a acompañar a estudiantes en todas las etapas de formación. “En el nivel inicial, este año se incorporó mochila y guardapolvito, además de tacita, individual, cuadernito, crayones, plastilina, plasticola y tijerita”.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (9)

Para el primer ciclo se entrega mochila, guardapolvo, cuaderno tapa dura, cartuchera, lápiz, goma, plasticola, tijerita y sacapuntas. En el caso de cuarto grado a quinto año, se unificó el kit con mochila, guardapolvos correspondientes, carpeta, hojas rayadas y cuadriculadas, cuatro biromes de distintos colores, lápiz, goma y sacapuntas.

En el nivel técnico

En el nivel técnico se suma el guardapolvo azul y, además de los útiles mencionados, se incorpora carpeta de dibujo con el set de reglas Pizzini, marca que se utiliza habitualmente en las escuelas técnicas.

Finalmente, adelantó que próximamente se trasladarán a la EPEA para entregar los kits a los estudiantes que cuentan con boleto y domicilio en la ciudad de Neuquén, pero que asisten a la escuela agropecuaria.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (7)

“En ese caso, el kit incluye bombacha de campo en lugar de guardapolvo azul, acorde a las actividades que realizan los alumnos”, detalló.

“Es una política pública muy importante para acompañar a quienes están en etapa de formación y aliviar a las familias en el inicio del ciclo lectivo”, concluyó.