Paro de la CGT en Neuquén: qué organismos atienden y dónde la actividad sigue casi normal

Si bien los comercios, el transporte público y los bancos están paralizados por la jornada contra la reforma laboral, hay sectores que no paran.

El paro convocato por la CGT y la adhesión de los sectores económicos de Neuquén.

La jornada de paro general por 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral tiene fuerte impacto en Neuquén, con transporte público, los bancos, la adhesión de la administración pública y buena parte del comercio paralizados.

Sin embargo, no toda la estructura estatal y de servicios quedó frenada. Hay organismos nacionales y áreas municipales que abrieron sus puertas y mantienen atención, pese a la media que busca impactar en el debate de la Cámara de Diputados, en el tratamiento de la l ey de Modernización Laboral.

El mapa del día muestra un escenario con alta adhesión. Los colectivos no circulan por la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los bancos permanecen cerrados por la medida impulsada por La Bancaria y la administración pública provincial se encuentra prácticamente paralizada tras la confirmación del paro por parte de ATE Neuquén .

Sin embargo, hay oficinas que decidieron no plegarse, con guardias mnínimas y otras con atención plena al público.

ANSES NEUQUEN.jpg Pese al paro nacional convocado por la CGT contra la reforma laboral, ANSES sigue atendiendo al público.

ANSES atiende con normalidad

Una de las principales dependencias nacionales que funciona con normalidad es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), según confirmaron fuentes a LM Neuquén.

Confirmaron que las oficinas en Neuquén abrieron sus puertas y están atendiendo al público de acuerdo al cronograma habitual. Jubilaciones, asignaciones y trámites previsionales se desarrollan sin modificaciones, más allá de posibles demoras puntuales por la menor circulación en la ciudad.

También se confirmó que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene sus oficinas abiertas y por el momento está garantizada la atención a afiliados.

Pami Neuquén.jpg La delegación del PAMI en Neruquén. Agustín Martínez

En la misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones no adhirió a la medida, por lo que los pasos fronterizos permanecen habilitados y las delegaciones trabajan con normalidad. Esto asegura el tránsito en los cruces internacionales, un dato importante en una provincia con alto movimiento hacia Chile.

Municipalidad de Neuquén, actividad casi normal

En el ámbito local, la Municipalidad de Neuquén registra actividad casi normal. Si bien puede haber áreas con adhesión parcial, la prestación de servicios y la atención en varias dependencias se desarrolla sin interrupciones significativas. Incluso, desde primera hora de la mañana, se lleva adelante la entrega de kits escolares, tal como estaba planeado.

Este contraste con la administración provincial -fuertemente afectada por el paro de ATE- marca una diferencia en el impacto institucional dentro del mismo territorio.

paso pino hachado neuquen Los pasos fronterizos están funcionando con normalidad.

El sector comercial, de la mano del sindicato de empleados de comercio, también se ve resentido en todas las zonas de la ciudad, sobre todo en los establecimientos de grandes superficies.

A esto se suma la ausencia de trenes y la parálisis del transporte urbano, que condiciona la movilidad y explica en parte la menor circulación en el microcentro neuquino.

Así, la jornada se vive con un escenario de alta adhesión, con fuerte impacto en transporte, bancos y estatales, pero con organismos nacionales y áreas municipales que decidieron sostener la atención.

En medio de la protesta, Neuquén no está completamente detenida. Hay ventanillas abiertas, trámites en curso y pasos internacionales funcionando, en un día donde el paro convive con sectores que eligieron seguir operativos.