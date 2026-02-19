Un adolescente de 14 años fue baleado y tiene muerte cerebral: qué se sabe

El joven permanecía internado en el hospital Castro Rendón tras ser baleado el 13 de febrero. La investigación se mantiene bajo reserva.

Un adolescente de 14 años que fue baleado en Cutral Co la semana pasada finalmente tuvo una muerte cerebral . La noticia generó gran conmoción en la comarca petrolera mientras la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) avanza para determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se informaron detenciones ni allanamientos.

Según consignó Cutral Co al Instante, la muerte fue confirmada por el MPF este miércoles por la tarde noche, cuando todavía permanecía internado en el hospital Castro Rendón , rodeado de su familia, que lo acompañaba en aquellos últimos momentos.

El asesinato ocurrió el viernes 13 de febrero por la tarde cuando el menor de edad recibió un disparo en el barrio Belgrano . Con motivo del estado crítico y la urgencia por estabilizarlo, se dispuso su derivación al hospital de Neuquén.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

La fiscalía y la policía provincial avanzaron en la investigación, pero mantienen reserva porque hay otros menores involucrados y el proceso no es público, de acuerdo a la información del medio local.

Asesinato a balazos de dos adolescentes en Cutral Co

El hecho que tuvo como víctima a un menor de edad tuvo su antecedente en una balacera que provocó la muerte de dos adolescentes durante la madrugada del 23 de agosto de 2025 en el barrio Nehuen Che de la ciudad de Cutral Co. Ambos jóvenes, de tan sólo 16 y 18 años, identificados como Nicolás Piovesan y Junior Riquelme fallecieron antes de poder ser atendidos por personal de salud del hospital local.

El ataque fue en el marco de un conflicto entre bandas antagónicas vinculado al narcotráfico. Los responsables se fugaron del lugar y, tras una intensa búsqueda, la policía logró encontrarlos y fueron identificados como C.D.V y J.J.C.

La formulación de cargos fue realizada por el asistente letrado Federico Cuneo, con la supervisión del fiscal jefe Gastón Liotard. Según la investigación, todo comenzó con un enfrentamiento previo entre dos grupos de jóvenes que se concentraban en diferentes viviendas del barrio.

cutral co jovenes victimas

Cuneo relató que ese día durante la tarde, J.J.C se desplazó en un auto dorado hasta la casa del grupo adversario y efectuó disparos de arma de fuego, sin causar víctimas. En represalia, Piovesan y Riquelme hicieron lo mismo, también sin herir a nadie.

Tres días más tarde, el martes 26 de agosto a las 2 de la madrugada, Piovesa conducía una moto junto a Riquelme como acompañante, cuando fueron perseguidos por un auto color negro conducido por C.D.V y en el que también se trasladaba J.J.C.

En ese contexto, los imputados efectuaron múltiples disparos, que provocaron la muerte de ambos jóvenes: sin poder defenderse, Piovesan recibió tres impactos en la espalda que atravesaron órganos vitales, mientras que Riquelme sufrió dos heridas de arma de fuego, una de ellas en el cuello, de carácter mortal. Luego del hecho, los acusados huyeron del lugar.

El asistente letrado consideró que los imputados actuaron “con alevosía y premeditación”, por lo que les imputó el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y uso de armas de fuego, en calidad de coautores.