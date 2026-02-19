Qué vacunas deben aplicarse los niños y adolescentes antes del inicio de clases
El Gobierno recomiendan completar los esquemas de vacunación para reducir contagios y prevenir enfermedades graves.
El Ministerio de Salud de la Nación recordó la importancia de cumplir con el Calendario de Vacunación 2026 en Argentina antes del inicio de clases. La medida apunta a que adultos, embarazadas y niños tengan las dosis al día para disminuir el riesgo de contagios y evitar complicaciones durante el regreso a las aulas en todo el país.
Según el comunicado oficial del 18 de febrero, completar las dosis consolida la inmunidad individual y colectiva, disminuye brotes, hospitalizaciones y secuelas. Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación continúan siendo gratuitas, obligatorias y seguras, y están disponibles en todos los centros de salud y hospitales públicos sin necesidad de orden médica.
El Calendario Nacional de Vacunación 2026, vigente desde el 1° de enero, incorpora novedades clave: el adelanto de la segunda dosis de la Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) a los 15-18 meses para los niños nacidos a partir del 1° de julio de 2024, con el fin de acortar el período de susceptibilidad en edades críticas; y la consolidación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en embarazadas entre las semanas 32 y 36+6 de gestación, para proteger a los recién nacidos de bronquiolitis y complicaciones graves.
A continuación, el detalle de las principales recomendaciones por grupo etario y etapas de la vida, según el esquema oficial.
Calendario de vacunación en niños y adolescentes
El énfasis se centra en los esquemas tempranos y los refuerzos escolares. Los recién nacidos reciben Hepatitis B en las primeras 12 horas y BCG contra la tuberculosis antes del alta hospitalaria.
Entre los 2 y 6 meses se aplican dosis de Quíntuple (difteria, tétanos, coqueluche, Haemophilus influenzae b y hepatitis B), Neumococo conjugada, Rotavirus y Polio inactivada.
A los 12 meses corresponde la primera dosis de Triple Viral, Hepatitis A y refuerzo de Neumococo. La segunda dosis de Triple Viral se adelanta a los 15-18 meses (novedad 2026 para cohortes recientes), junto con Varicela y Meningococo, según esquema.
La antigripal es anual a partir de los 6 meses en grupos prioritarios, y Fiebre Amarilla se aplica a los 18 meses solo en zonas de riesgo.
Los refuerzos clave antes de clases incluyen, a los 5 años, dosis contra Triple Bacteriana, Triple Viral (si está pendiente), Varicela y Polio; y a los 11 años, Triple Bacteriana acelular, Meningococo ACWY (dosis única), Virus del Papiloma Humano (VPH) (1 o 2 dosis) y Fiebre Amarilla en áreas endémicas.
Calendario de vacunación en embarazadas
El esquema protege tanto a la madre como al bebé mediante la transferencia de anticuerpos.
Se recomienda la antigripal en cualquier trimestre, la Triple Bacteriana acelular (dTpa) a partir de la semana 20 en cada embarazo (para prevenir coqueluche grave en el recién nacido) y la vacuna contra el VSR entre las semanas 32 y 36+6 (estrategia vigente desde enero de 2026).
Además, se completa Hepatitis B si existe riesgo.
Calendario de vacunación en adultos y mayores
En la adultez, el foco está en los refuerzos periódicos para mantener la inmunidad. La Doble Bacteriana (dT), contra difteria y tétanos, se aplica cada 10 años durante toda la vida.
La antigripal es anual, especialmente recomendada a partir de los 50 o 65 años, según factores de riesgo, o en presencia de condiciones médicas preexistentes.
Se completa, si falta, Triple Viral, Hepatitis B y VPH en adultos jóvenes o grupos específicos. Fiebre Amarilla requiere dosis única o refuerzo en zonas de riesgo, y Meningococo o Neumococo se indican en casos de condiciones crónicas o en mayores de 65 años.
Para los mayores de 65, se suma la Neumococo conjugada, según indicación médica, y la antigripal anual.
El Ministerio insta a revisar el carnet de vacunación familiar de inmediato, especialmente ante el comienzo de clases, y acudir a los centros de salud para completar dosis pendientes. Más información en argentina.gob.ar/salud/vacunas o a través de la línea gratuita 0800-222-1002.
