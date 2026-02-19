Qué vacunas deben aplicarse los niños y adolescentes antes del inicio de clases

El Gobierno recomiendan completar los esquemas de vacunación para reducir contagios y prevenir enfermedades graves.

La medida apunta a que todos los niños tengan las dosis al día para disminuir el riesgo de contagios y evitar complicaciones.

El Ministerio de Salud de la Nación recordó la importancia de cumplir con el Calendario de Vacunación 2026 en Argentina antes del inicio de clases . La medida apunta a que adultos, embarazadas y niños tengan las dosis al día para disminuir el riesgo de contagios y evitar complicaciones durante el regreso a las aulas en todo el país.

Según el comunicado oficial del 18 de febrero, completar las dosis consolida la inmunidad individual y colectiva , disminuye brotes , hospitalizaciones y secuelas. Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación continúan siendo gratuitas, obligatorias y seguras , y están disponibles en todos los centros de salud y hospitales públicos sin necesidad de orden médica.

El Calendario Nacional de Vacunación 2026 , vigente desde el 1° de enero, incorpora novedades clave: el adelanto de la segunda dosis de la Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas ) a los 15-18 meses para los niños nacidos a partir del 1° de julio de 2024, con el fin de acortar el período de susceptibilidad en edades críticas; y la consolidación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en embarazadas entre las semanas 32 y 36+6 de gestación, para proteger a los recién nacidos de bronquiolitis y complicaciones graves.

A continuación, el detalle de las principales recomendaciones por grupo etario y etapas de la vida, según el esquema oficial.

Calendario de vacunación en niños y adolescentes

El énfasis se centra en los esquemas tempranos y los refuerzos escolares. Los recién nacidos reciben Hepatitis B en las primeras 12 horas y BCG contra la tuberculosis antes del alta hospitalaria.

Vacunas niños

Entre los 2 y 6 meses se aplican dosis de Quíntuple (difteria, tétanos, coqueluche, Haemophilus influenzae b y hepatitis B), Neumococo conjugada, Rotavirus y Polio inactivada.

A los 12 meses corresponde la primera dosis de Triple Viral, Hepatitis A y refuerzo de Neumococo. La segunda dosis de Triple Viral se adelanta a los 15-18 meses (novedad 2026 para cohortes recientes), junto con Varicela y Meningococo, según esquema.

La antigripal es anual a partir de los 6 meses en grupos prioritarios, y Fiebre Amarilla se aplica a los 18 meses solo en zonas de riesgo.

Los refuerzos clave antes de clases incluyen, a los 5 años, dosis contra Triple Bacteriana, Triple Viral (si está pendiente), Varicela y Polio; y a los 11 años, Triple Bacteriana acelular, Meningococo ACWY (dosis única), Virus del Papiloma Humano (VPH) (1 o 2 dosis) y Fiebre Amarilla en áreas endémicas.

Calendario de vacunación en embarazadas

El esquema protege tanto a la madre como al bebé mediante la transferencia de anticuerpos.

Se recomienda la antigripal en cualquier trimestre, la Triple Bacteriana acelular (dTpa) a partir de la semana 20 en cada embarazo (para prevenir coqueluche grave en el recién nacido) y la vacuna contra el VSR entre las semanas 32 y 36+6 (estrategia vigente desde enero de 2026).

Además, se completa Hepatitis B si existe riesgo.

Calendario de vacunación en adultos y mayores

En la adultez, el foco está en los refuerzos periódicos para mantener la inmunidad. La Doble Bacteriana (dT), contra difteria y tétanos, se aplica cada 10 años durante toda la vida.

La antigripal es anual, especialmente recomendada a partir de los 50 o 65 años, según factores de riesgo, o en presencia de condiciones médicas preexistentes.

Se completa, si falta, Triple Viral, Hepatitis B y VPH en adultos jóvenes o grupos específicos. Fiebre Amarilla requiere dosis única o refuerzo en zonas de riesgo, y Meningococo o Neumococo se indican en casos de condiciones crónicas o en mayores de 65 años.

Para los mayores de 65, se suma la Neumococo conjugada, según indicación médica, y la antigripal anual.

El Ministerio insta a revisar el carnet de vacunación familiar de inmediato, especialmente ante el comienzo de clases, y acudir a los centros de salud para completar dosis pendientes. Más información en argentina.gob.ar/salud/vacunas o a través de la línea gratuita 0800-222-1002.