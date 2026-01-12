Preocupante dato en Neuquén: 9 de cada 10 adultos no tienen el calendario de vacunas completo

Ese dato fue recabado en las últimas semanas, mediante las jornadas de vacunación en la vía pública. Dónde se aplican las dosis.

El 95% de los adultos neuquinos no tienen el calendario de vacunas completo . Así lo afirmó la referente del Programa de Inmunizaciones y Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, Araceli Gitlein, en diálogo con LU5 .

Este dato es recabado, según afirmó la mujer, "de todas las actividades que hacemos en la vía pública". "El 95% o más de los adultos que se acercan, de todas las edades, a ver su situación, no tienen sus vacunas al día", agregó.

"Empezaron en algún momento, se pusieron una hepatitis B en algún evento de vacunación en el 2020, por ejemplo y de ahí nunca más", ejemplificó.

Las razones detrás de la falta de calendarios completos en adultos

"En el 2022 la vacuna de hepatitis B y la doble bacteriana y triple viral, aumentó un 400% en su cobertura, porque la gente se iba a acercar a recibir la vacuna del COVID y podíamos ofrecerle las otras vacunas", contó. "Ahí te das cuenta que la gente no demanda la vacunación".

vacunas sarampion.png

Respecto a la demanda según el territorio, Gitlein afirmó que es en la ciudad de Neuquén donde se agudiza más la falta de cobertura.

"En los lugares alejados nuestros agentes sanitarios están muy atentos. El tema es en las grandes ciudades. Vos te acercás, ponés hoy un stand de vacunación en la avenida Argentina y te digo con total certeza y me hago supercargo que más del 95% de los adultos no tiene sus vacunas al día", reiteró.

Y expresó que ese número "es altísimo siendo vacunas gratuitas, obligatorias, seguras y efectivas".

La importancia de las vacunas

"Nosotros tenemos que entender que no solo nos enfermamos nosotros, sino que enfermamos a personas muy vulnerables: los menores, los adultos mayores las embarazadas, que, parte de su condición de vulnerabilidad por enfermedad y demás, no pueden recibir determinadas vacunas", afirmó la referente. "La vacuna es solidaria", dijo.

"Si nosotros, por ejemplo, no nos vacunamos contra el sarampión, vamos a enfermar a otros que no pueden vacunarse por su situación y no los podemos proteger. No queremos un chico enfermo de sarampión. Una persona con sarampión puede quedar con daño neurológico, con sordera de por vida, con ceguera de por vida", ejemplificó.

Hospital Castro Rendon

"Las vacunas son gratuitas, las tenemos y tal vez en un momento no las tengamos más, entonces usemoslas", insistió.

Cuáles son las vacunas obligatorias para los adultos

Gitlein afirmó que la mayor cantidad de vacunas se concentran en los menores de 2 años "porque tienen un sistema de defensas inmaduro todavía, entonces hay que ayudarlo a crear soldados para protegerlos contra todas esas enfermedades. Por eso también vacunamos a nuestras embarazadas para proteger no solo a la embarazada, sino a ese futuro bebé".

"Para el adulto tenemos hepatitis B, que son tres dosis, tenemos la vacuna que tiene componente de tétanos, que nos protege contra dos enfermedades, difteria y tétanos; y la triple viral que nos protege contra sarampión, rubéola y paperas. Son obligatorias, son vacunas del calendario comprendidas en la ley 27.491 y son obligatorias", explicó.

Los horarios para vacunación son de 8 a 20 en los siguientes centros de salud de la ciudad de Neuquén:

CS Colonia Rural Nueva Esperanza: miércoles, jueves y sábados cada 15 días (17 y 31 de enero, 14 y 28 de febrero).

CS Sapere: lunes, miércoles y sábados.

CS Confluencia: lunes a sábados.

CS Valentina Sur: lunes, martes, miércoles, viernes y sábados.

CS PIN: martes.

CS Villa Florencia: lunes y miércoles.

CS San Lorenzo Sur: martes, miércoles y jueves.

CS Almafuerte: martes y jueves.

Además, el hospital Castro Rendón y el Bouquet Roldán, tienen su vacunatorio habilitado de lunes a viernes, de 8:30 a 12:00 y de 13:00 a 17:00.