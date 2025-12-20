Exitosa jornada en la "Noche de las Vacunas": largas filas y alta concurrencia en los centros de salud

La jornada especial de vacunación impulsada por el Ministerio de Salud tuvo una respuesta masiva en Neuquén Capital y la provincia.

La Noche de las Vacunas , que se realizó este viernes 19 de diciembre , cerró con un balance positivo en Neuquén Capital , donde se registraron largas filas y una amplia participación de vecinos que se acercaron para completar los esquemas y recibir refuerzos del Calendario Nacional de Vacunación .

Desde las primeras horas de la tarde y hasta el cierre, familias, adultos mayores, jóvenes y personas con esquemas incompletos colmaron los puntos habilitados.

Los centros con mayor demanda fueron el Hospital Dr. Horacio Heller , el Hospital Bouquet Roldán , el Hospital Castro Rendón y el Centro de Salud Progreso , donde los equipos sanitarios trabajaron de manera continua para responder al volumen de personas que se acercaron sin turno previo .

Más de 150 dosis aplicadas en el Heller

Desde el Hospital Heller destacaron especialmente la gran convocatoria registrada durante la franja nocturna. Según informaron, se aplicaron más de 150 dosis entre niños, niñas y adultos, lo que permitió inmunizar a más de 68 vecinos y vecinas que se acercaron al ingreso de la guardia del hospital. La inmunización incluyó todas las vacunas del Calendario Nacional.

Alertas epidemiológica

La jornada provincial desarrolló en un contexto de alerta sanitaria, luego de la confirmación de un caso de tos convulsa (coqueluche) en una niña de 8 años en Plottier, sin registro de vacunación, y la activación del protocolo epidemiológico por un caso sospechoso de sarampión en un niño de 5 años en Senillosa.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud puso en marcha un plan de vacunación acelerado para reforzar la prevención y aumentar las coberturas.

Durante la Noche de las Vacunas se aplicaron todas las dosis del Calendario Nacional, destinadas a niñas, niños, adolescentes y adultos, además de vacunas específicas para personas embarazadas y refuerzos según la edad y condición sanitaria.

La vacunación fue gratuita, sin turno previo, y la falta de carnet no fue un impedimento, ya que los datos pudieron verificarse en el sistema.

El ministerio de salud recordó que la vacunación es una actividad esencial que no debe postergarse, ya que permite prevenir enfermedades que pueden ser graves y contribuye a mejorar la calidad y la esperanza de vida de la población.

Vacunación completa para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito

La Municipalidad de Neuquén resolvió que contar con el calendario nacional de vacunación completo será un requisito obligatorio para obtener o renovar el Boleto Estudiantil Gratuito. La medida se enmarca en una estrategia de cuidado comunitario y fue formalizada mediante un convenio entre el municipio y el Ministerio de Salud de la provincia.

El intendente Mariano Gaido explicó que la acreditación del esquema de vacunas se realizará de manera digital a través de Muni Express y deberá cumplirse dentro de los plazos habituales de renovación, entre febrero y marzo.

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro, advirtió sobre la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles como el coqueluche y el sarampión y remarcó que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también al conjunto de la comunidad que utiliza el transporte público.