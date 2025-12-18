Llega a Neuquén la Noche de las Vacunas, una oportunidad para completar los esquemas de vacunación

La jornada tendrá lugar este viernes 19 de 8 a 20 en distintos puntos de la provincia. Conocé qué hospitales y clínicas privadas participan de la actividad.

Luego de reciente confirmación de otro caso de coqueluche y una sospecha por un caso de sarampión , el Ministerio de Salud de Neuquén organizó una jornada especial de vacunación para reforzar la inmunización de la población. Se trata de la “Noche de las Vacunas” que tendrá lugar este viernes 19 de diciembre, desde las 8 y hasta las 22 , en toda la provincia.

La iniciativa permitirá a las personas completar o actualizar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación , sin turno previo y de manera gratuita. La novedosa actividad alcanza tanto al sector público de salud como diferentes clínicas y centros privados que decidieron sumarse.

La medida surgió tras la confirmación de un caso de tos convulsa (coqueluche) en una niña de 8 años en Plottier , que no contaba con registro de vacunación. Además de la activación del protocolo epidemiológico por la sospecha de un caso de sarampión en un niño de 5 años en Senillosa . Ambas situaciones encendieron las alarmas en el sistema sanitario provincial, que decidieron reforzar el llamado a la prevención.

Ante el aumento de casos, el Ministerio de Salud provincial puso en marcha un plan de vacunación acelerado.

En "La Noche de las Vacunas" se aplicarán todas las dosis del Calendario Nacional, destinadas a niñas, niños, adolescentes y adultos. Además, habrá disponibles dosis específicas para personas embarazadas y refuerzos recomendados según edad y condición sanitaria.

Desde salud recomiendan a la población asistir con DNI y carnet de vacunación, aunque aclararon que la falta del carnet no impide recibir las dosis, ya que el personal puede verificar los datos en el sistema.

Lugares y horarios de vacunación

Los centros de vacunación públicos en la provincia serán:

Neuquén Capital

Feria Neuquén Emprende (Parque Jaime de Nevares), de 18 a 22.

Hospital Dr. Horacio Heller, de 18 a 22.

Hospital Bouquet Roldán, de 16 a 22.

Centro de Salud Progreso (Arabarco y Galarza), de 18 a 22.

Plottier

Hospital Dr. Alberto Herrera, de 18 a 22.

Junín de los Andes

Vacunatorio del Hospital, de 8 a 20.

San Martín de los Andes

Vacunatorio del Hospital Ramón Carrillo, de 8 a 20.

Las Coloradas

Hospital Carlos Potente, de 16 a 20.

Senillosa

Plaza de los Artesanos, de 18 a 22.

El sector privado se suma a la Noche de las Vacunas

El Ministerio de Salud informó este miércoles, que varios centros privados de Neuquén se sumaron a la jornada de vacunación extendida provincial. Esta iniciativa multiplica las opciones disponibles para la comunidad de completar su esquema de vacunas.