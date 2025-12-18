El desempleo bajó al 6,6% en Argentina y Neuquén se ubicó muy por debajo del promedio nacional

Según datos oficiales del INDEC, la desocupación descendió un punto porcentual en el tercer trimestre del año. En Neuquén, la tasa fue del 3,3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la tasa de desempleo en Argentina bajó al 6,6% en el tercer trimestre de 2025 , lo que representa un descenso de un punto porcentual con respecto al trimestre anterior (7,6%) y una caída de 0,3 puntos frente al mismo período del año pasado, cuando se ubicaba en 6,9% .

En total, 958.000 personas estaban desocupadas entre julio y septiembre en los 31 principales conglomerados urbanos del país, que abarcan a 29,9 millones de personas sobre una población nacional estimada en 47 millones. Esto implica una disminución de 133.000 personas sin trabajo respecto al trimestre previo.

En el caso de la provincia de Neuquén, el desempleo alcanzó el 3,3%, lo que la posiciona muy por debajo del promedio nacional. La baja tasa de desocupación neuquina se explica, en parte, por la dinámica del sector hidrocarburífero y el impacto de la actividad en Vaca Muerta, que sigue traccionando empleo directo e indirecto en la región.

La provincia se ubica únicamente por detrás de Formosa (3,2); Jujuy (2,7); Santiago del Estero (1,4); y Comodoro Rivadavia (2,7). Además, el aglomerado Viedma-Carmen de Patagones "presenta una cantidad insuficiente de casos relevados", detalla el informe del INDEC.

En regiones, la más afectada por el desempleo es la Pampeana (7,5), seguida del Gran Buenos Aires (6,8) y el noreste (6,4). El dato más bajo fue el del Noroeste (4,7), seguido por la Patagonia (5,0) y Cuyo (5,1).

Segundo empleo e informalidad

Además del descenso del desempleo, el INDEC reportó que la proporción de personas ocupadas que demandan otro empleo fue del 16,1%, un punto porcentual menos que el trimestre anterior y 1,5 puntos por debajo del mismo trimestre de 2024. En términos absolutos, 2,3 millones de personas buscaron una segunda fuente de ingresos, unas 100.000 menos que en el trimestre anterior.

Por otro lado, la informalidad laboral registró un incremento: el 43,3% de los trabajadores lo hizo en condiciones no registradas. Esto representa a 5,9 millones de personas con empleo informal, una cifra que mantiene altos los niveles de precarización del mercado laboral argentino.

Contexto

La tasa actual de desempleo se encuentra muy lejos del máximo histórico alcanzado en el segundo trimestre de 2002, cuando llegó al 24,1% en el marco de la crisis económica, política y social de ese período. En la última década, el desempleo en Argentina osciló entre el 6% y el 11%, con picos durante la pandemia de COVID-19 y descensos posteriores impulsados por distintas políticas fiscales y sectores dinámicos como la energía, el agro y la construcción.

A pesar de la baja en la desocupación, los indicadores de búsqueda de segundo empleo y de informalidad siguen reflejando tensiones estructurales en el mercado laboral argentino. Especialistas señalan que el empleo creado en los últimos trimestres no siempre es de calidad, y advierten que muchos trabajadores se ven obligados a buscar ingresos complementarios por la pérdida de poder adquisitivo.

El INDEC dará a conocer el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2025 en marzo de 2026. Ese relevamiento servirá para evaluar el impacto de las políticas económicas del gobierno nacional en el cierre del año y proyectar el comportamiento del empleo en un contexto de desaceleración inflacionaria y reactivación gradual de algunos sectores.