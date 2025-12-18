Detuvieron a un ladrón tras asaltar a dos adolescentes que pasaban la tarde en un canal

El ladrón los amenazó mostrando una supuesta arma, que luego no fue encontrada. Los adolescentes se encuentran en buen estado.

La paz de lo que parecía ser una tarde más de calor, se convirtió en un episodio de terror para dos adolescentes, quienes fueron asaltados por un ladrón cuando se encontraban junto a un canal de Plottier . La rápida intervención de la Policía permitió la detención del sospechoso y recuperar pertenencias de las víctimas.

Según informó la Policía, el hecho se registró durante la tarde del miércoles, cuando dos adolescentes se presentaron en la Comisaría Séptima y denunciaron haber sido víctimas de un robo mientras se encontraban junto a un canal de riego de la ciudad , disfrutando de la tarde.

Las víctimas relataron que en esas circunstancias, un hombre se les acercó, los intimidó exhibiendo un objeto metálico en la cintura y les exigió la entrega de sus pertenencias , llevándose dos teléfonos celulares. Pudieron aportar una descripción física del asaltante y así, los efectivos policiales iniciaron de inmediato un rastrillaje por la zona.

Comisaría Séptima Plottier

A las pocas cuadras, lograron ubicar a un sospechoso que coincidía con las características aportadas, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a los pocos metros.

Tras la identificación y requisa preventiva, los uniformados hallaron en el interior de una mochila los dos teléfonos denunciados como robados, entre otros elementos, por lo que se procedió a la demora del sospechoso y al secuestro de los elementos bajo cadena de custodia, para luego trasladarlo a la unidad policial.

No se encontraron armas durante el palpado preventivo, por lo que se estima que la descartó al alejarse, o bien simplemente engañó a las víctimas para generar temor y conseguir la entrega de sus dispositivos. Más allá del temor generado, los adolescentes resultaron ilesos.

La época de verano lamentablemente se presta para este tipo de situaciones en que ladrones oportunistas aprovechan la mayor presencia de gente en lugares de esparcimiento y su desprotección al agarrarlos desprevenidos. Por eso, es importante prestar especial cuidado, particularmente al encontrarse en sectores alejados de las multitudes.

Ladrón asaltó violentamente a una adolescente en su casa

En septiembre pasado, la tranquilidad de la tarde se vio interrumpida para una adolescente de 15 años que llegó a su hogar alrededor de las 16.30, solo para encontrarse con un escenario de terror. Al abrir la puerta, se topó con un ladrón que ya estaba dentro de la vivienda familiar. Esto ocurrió en pleno centro de la ciudad de Las Lajas, entre las calles Olascoaga, Saavedra y 25 de Mayo, a una cuadra de la Municipalidad y a dos cuadras de la Comisaría 27.

El delincuente, aprovechando la sorpresa, redujo a la joven y le exigió que entregara dinero y su teléfono celular. Tras un intenso forcejeo con el agresor, la chica logró escapar y salió corriendo de la casa en busca de ayuda. Desesperada, se dirigió a la escuela primaria cercana, donde trabaja su madre como maestra, y le pidió auxilio. Desde la institución escolar, se dio aviso inmediato a las autoridades policiales de la Comisaría 27, que se movilizaron rápidamente para iniciar la investigación y buscar al responsable del delito.

Comisaría 27 de Las Lajas.jpg

La joven no sufrió lesiones, aunque quedó conmocionada por el traumático episodio. Así lo confirmó a LM Neuquén el padre de la víctima del feroz asalto, Carlos Vergara. “El hecho ocurrió en pleno centro de Las Lajas, en un lugar que está rodeado de instituciones educativas. El lunes cerca de las 16 horas salí de mi casa para hacer unos trámites y mi hija salió de clases del CPEM 5 y llegó a casa a las 16,30”, comenzó a relatar el progenitor.

“Cuando ingresó, escuchó ruidos en una habitación y pensó que era yo. Al recorrer unos metros fue sorprendida por un desconocido que la increpó y la sujetó violentamente tapándole la boca y la tiró al suelo del living. Luego la arrastró hasta su habitación y la tiró en la cama. En todo momento fue muy agresivo y reclamaba que le entregara dinero y su teléfono personal”, contó el padre conmocionado.