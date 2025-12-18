En este artículo, te contamos lo que el karma tiene preparado para tu signo en 2026 .

Lo que el Karma prepara para tu signo del zodíaco en el 2026: lo que hay que dejar o sostener

De acuerdo a lo publicado por Astrology Experience, en la tradición hindú el samsara es el ciclo de vida y muerte regido por el karma . El karma es la suma de nuestras acciones físicas y mentales y sus consecuencias en la vida presente y futura. En este artículo, te contamos lo que el karma tiene preparado para tu signo en 2026 .

En el sitio especializado Bagre, se consigna que en nuestra carta natal el karma siempre está en signos opuestos, formando un eje. Este eje muestra el balance que necesitamos encontrar entre dos aspectos de la vida. Por ejemplo, el Nodo Norte en Tauro y el Nodo Sur en Escorpio indica una lección de vida en la que se necesita equilibrar el valor propio y la autoestima (Tauro) con la capacidad de transformación y conexión profunda con los demás (Escorpio).

De cara a 2026 , el karma tiene preparados los siguientes aspectos para cada uno de los 12 signos del zodíaco , según Horóscopo Negro:

El karma es la suma de nuestras acciones físicas y mentales y sus consecuencias en la vida presente y futura.

Aries: el karma les enseñará a los arianos que ya no deben insistir en sostener relaciones del pasado que no tienen nada para ofrecerles. Por eso, el 2026 será un año para moverse hacia adelante con fuerza y mayor madurez.

Tauro: deberá enfrentarse a su resistencia natural al cambio y dejar de posponer decisiones importantes que, a lo largo de 2025, dejó en el tintero. Tras soltar lo que ya no vibra consigo, experimentará una estabilidad emocional y económica que no sentía desde hace mucho tiempo.

Géminis: en 2026, el karma alejará a los geminianos de quienes los manipulan o los confunden, y los pondrá frente a situaciones donde tendrán que decidir sin pedir opinión. El 2026 les devolverá su propia voz.

Cáncer: el 2026 se les presenta a los cancerianos como imprescindible para soltar a aquellas personas que no quieren sanar y que los usaron como refugio emocional. El karma les mostrará quiénes se aprovechan de su bondad, y tendrán que cortar lazos con personas que solo buscan que actúen como su terapeuta.

Leo: el 2026 llegará con un aprendizaje claro. Y es que los leoninos deberán considerar aquellas decisiones impulsivas que tuvieron a lo largo del año y reordenar su vida con madurez. Así, recuperarán oportunidades que creían perdidas y asimismo les llegarán reconocimientos que aumentan la autoestima.

Virgo: su karma en 2026 trae aparejado el momento de marcar los límites. Por ello, será clave decir no a responsabilidades que no son suyas, a situaciones que lo desgastan y a personas que solo se acuerdan de él cuando necesitan algo. Cuando lo hagan, todo se ordenará: emociones, trabajo y vínculos.

Libra: el karma en 2026 llega con un planteo imperativo: tomar sus decisiones con mayor determinación. Lo que viene con el próximo año es mejor: vínculos más directos, proyectos con resultados concretos y un 2026 donde tu voz por fin importa tanto o más que las de los demás.

Escorpio: como en 2025 dijo que sí a todo, el 2026 llegará con este karma: no todo merece su energía y no toda persona merece su lealtad. Además, claro, no todo conflicto se resuelve insistiendo en vano. Tendrá más claridad, paz y espacio emocional del que haya tenido en años.

Los doce signos del zodiaco Capricornio Acuario Piscis Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio y Sagitario 1200x678.png Los doce signos del zodiaco: Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario.

Sagitario: el karma en 2026 le enseñará a preservarse en el ítem correspondiente a las relaciones sociales, puesto que en 2025 se involucró en grupos o dinámicas que drenaron sus energías. Aceptó comportamientos que iban totalmente en contra de su esencia. El 2026 lo ayudará a separarse de esas energías.

Capricornio: en 2026, su karma es tan simple como un desafío para las personas de este signo. Debe recuperar su autoridad interna y dejar atrás la influencia de las opiniones externas, que en ocasiones lo hicieron tomar decisiones desde la presión o la culpa. Por ello, en 2026 no debe vivir según guiones escritos por otros.

Acuario: su karma en 2026 llega con un imperativo deberá definir y actuar. Y de una vez por todas dejar de pensar que el universo ordena las cosas por él. El karma necesita que los acuarianos estén más presentes, más decididos y más conscientes. Así, será posible que el 2026 sea un año de recuperación, crecimiento y acción real.

Piscis: el karma viene en 2026 con la recuperación de un elemento clave de los piscianos: su intuición. Ello será fundamental para dejar atrás situaciones confusas, relaciones que no les hicieron bien o ciertas dinámicas que tendieron a drenar su energía emocional. Una vez que empiecen a escucharse ellos mismos, van a atraer relaciones más honestas, paz emocional y caminos que verdaderamente les hacen bien.