Detectaron más de 300 chivitos faenados de forma clandestina para las fiestas

El decomiso lo realizó personal de Cippa en las últimas horas tanto en Rincón de los Sauces como del paraje Pata Mora, en el norte neuquino.

El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios ( Cippa ) realizó un importante decomiso en el norte neuquino en la semana previa a las fiestas de fin de año. El organismo realizó distintos operativos de control sanitario en la región del Alto Neuquén, con el objetivo de prevenir la faena clandestina y la comercialización informal de productos cárnicos, prácticas que representan un riesgo para la salud pública.

Tras los procedimientos, se labraron cuatro actas de infracción. En Rincón de los Sauces se concretó el decomiso de nueve chivos asociados a faena informal. Además, en el sector de Pata Mora , en el límite con Mendoza, se realizó un decomiso vinculado a comercialización irregular, con un registro aproximado de 300 chivos fuera de los circuitos habilitados.

Indicaron que los decomisos se desarrollaron de manera conjunta con Senasa, Policía provincial y contaron con la colaboración de la Bromatología Municipal, reforzando la fiscalización sobre el origen, la documentación y las condiciones de transporte de los alimentos.

chivo-2

Riesgo para la salud

Desde el organismo provincial se recordó que uno de los principales riesgos de estas prácticas es el mal acondicionamiento de los productos, especialmente cuando se transportan sin cadena de frío y en recipientes no aptos. En esas condiciones aumenta la posibilidad de contaminación y se favorece la multiplicación bacteriana, por lo que se trata de productos que no son seguros para el consumo.

“Cuando la carne circula por fuera de los circuitos habilitados, se pierde la trazabilidad y también se pierde la posibilidad de garantizar controles sanitarios básicos”, explicó la gerenta general del Cippa, Elisa Muñoz.

“Transportar carne sin frío y sin el acondicionamiento adecuado no es un detalle: es una situación que puede comprometer la inocuidad del alimento. Por eso intervenimos, labramos actas y decomisamos cuando corresponde”, agregó.

chivos-3

Muñoz destacó el trabajo articulado en el territorio: “Estos operativos se sostienen con presencia, control y coordinación entre organismos. En el Alto Neuquén trabajamos junto a Senasa y con el apoyo de la Policía y Bromatologías Municipales para sacar de circulación productos fuera de norma y cuidar a la población”.

Desde el Cippa recomendaron a la comunidad adquirir alimentos únicamente en comercios habilitados, verificar siempre la procedencia y evitar compras informales, especialmente en productos de origen animal, donde la cadena de frío y la trazabilidad son claves para garantizar seguridad alimentaria.

Justamente la función del Cippa es controlar el ingreso, tránsito y comercialización de alimentos en la provincia para proteger la salud pública.