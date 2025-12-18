Para aprovechar en las Fiestas: el BPN lanzó una promoción especial de fin de año

Utilizando las tarjetas de la entidad se podrán hacer compras hasta en 6 cuotas sin interés. Los rubros que incluye.

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una nueva promoción. La misma está vigente desde el martes 16 y hasta el miércoles 24 de diciembre , inclusive.

La campaña se centra en la posibilidad de realizar compras en diversos rubros con financiación sin costo:

-Hasta 6 cuotas sin interés: Para todas las compras realizadas con la tarjeta de Crédito Confiable del BPN.

-Hasta 3 cuotas sin interés: Para las compras efectuadas con tarjetas de Crédito Visa y Mastercard emitidas por BPN S.A.

Rubros incluidos en la promoción del BPN

Esta promoción aplica a una amplia gama de categorías esenciales para las compras en épocas de fiestas, fomentando el consumo en comercios locales y provinciales. Los rubros que participan son:

* Indumentaria y Calzado

* Marroquinería

* Electrónica y Computación

* Deportes y Librerías

* Salud y Belleza

* Joyería y Regalaría

* Juguetería

* Neumáticos

* Vinoteca

En esta ocasión, serán más de 1.700 locales que participan en la promoción.

El listado completo de comercios adheridos y más información sobre esta y otras promociones vigentes se encuentra disponible en el sitio web www.bpn.com.ar, sección Club de Beneficios.

Además, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece para esta primavera y todo el año.

“BPN invita a aprovechar esta semana de cuotas sin interés para realizar sus compras navideñas con la mejor financiación. Esta iniciativa, que busca brindar beneficios a clientes y al mismo tiempo, impulsar la actividad de los comercios regionales”, se indicó en un comunicado.

Las fiestas y el Mercado Concentrador

Por otra parte, se informó que, con el objetivo de que clientes y consumidores puedan aprovechar al máximo la amplia oferta de productos frescos y de calidad que ofrece el Mercado Concentrador del Neuquén durante las fiestas de fin de año, se informó cómo será su cronograma de funcionamiento durante las próximas semanas.

El Mercado operará en la semana de Navidad de la siguiente manera:

Lunes 22/12 : Abierto de 5:00 a 11:00 hs

: Abierto de 5:00 a 11:00 hs Martes 23/12 : Abierto en horario habitual

: Abierto en horario habitual Miércoles 24/12 : Abierto en horario habitual

: Abierto en horario habitual Jueves 25/12 : Cerrado

: Cerrado Viernes 26/12: Abierto en horario habitual

En tanto, en la Semana de Año Nuevo: