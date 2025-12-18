Abusos en el Jardín 31: quieren que el profesor condenado cumpla 25 años de cárcel

En el cierre de la impugnación al fallo condenatorio, los acusadores consideraron que se debe elevar la pena impuesta inicialmente. Se resolverá en 2026.

Antes de lo previsto, quedó cerrada la etapa de la impugnación a la sentencia condenatoria que recayó en el profesor de música del Jardín 31 del barrio Melipal y habrá que esperar hasta el 2026 para conocer lo que resolverá el tribunal colegiado. Desde la parte acusadora se reclamó una pena mayor.

En la jornada de este miércoles, el Ministerio Público Fiscal (MPF), la querella y la defensa cerraron su intervención en el proceso que se inició la semana pasada, con distintas presentaciones que apuntan a confirmar la condena y, en el caso del representante legal del docente, revertir lo resuelto. De forma inicial, se había previsto que las audiencias se extiendan hasta el viernes próximo.

Esta etapa del proceso comenzó el 10 de diciembre de 2025. En estas audiencias estuvieron presentes la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente 2 Natalia Stornini , el fiscal Jefe Maximiliano Breide Obeid, los abogados querellantes particulares en representación de varias familias de las víctimas y la defensa particular del imputado.

Responsable de abusos y una violación

Durante la etapa de impugnación, las partes acusadoras solicitaron que se eleve la pena impuesta por el tribunal de juicio original. En el juicio por jurados, el imputado fue declarado culpable de 12 hechos de abuso sexual contra niños y niñas que asistían al establecimiento.

El jurado popular determinó que el docente es penalmente responsable de un hecho de abuso sexual con acceso carnal, dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y nueve hechos de abuso sexual simple, todos agravados por su condición de educador.

En diciembre de 2024, el juez de Garantías Juan Manuel Kees impuso una pena de 18 años de prisión efectiva al imputado, dentro del marco de los delitos comprobados, tomando en cuenta agravantes como la vulnerabilidad de las víctimas y la pluralidad de hechos, y también atenuantes como la ausencia de antecedentes penales.

caso jardin 31 juicio veredicto El profesor de música del Jardín 31 fue condenado a 18 años de cárcel efectiva luego de que un jurado popular lo declaró responsable de 12 hechos. Claudio Espinoza

La Defensora del Niño Natalia Stornini señaló que “hoy le solicitamos al Tribunal de Impugnación que rechace todos los agravios enunciados por la Defensa, el que pretende descalificar el veredicto del jurado popular, y eleve la pena impuesta a 25 años de prisión”.

La funcionaria del Ministerio Público de la Defensa (MPD) añadió: “Entendemos que cuando el Tribunal escuche los testimonios de las víctimas y los testigos que transitaron al momento del juicio y tenga cabal dimensión de lo que los jurados populares vieron y escucharon durante el juicio, llegarán al pleno convencimiento de la responsabilidad del imputado, como así también de que la pena impuesta (de 18 años) resulta irrazonable e invisibiliza el daño ocasionado a las víctimas, confiando en que la sentencia respetando la perspectiva de infancia, género, discapacidad y vulnerabilidad, hará lugar al pedido de aumento de pena”.

La resolución se conocerá el año que viene

El Tribunal de Impugnación, conformado por Andrés Repetto, Mauricio Macagno y Liliana Deiub, dará a conocer la resolución durante el mes de febrero de 2026.

Antes de la impugnación, una de las últimas novedades destacadas en la causa por los abusos en el Jardín 31 tuvo relación con denuncias impulsadas por la defensa, donde se cuestionó a psicólogas que testificaron durante el juicio oral. En concreto, a mediados de abril de este año, se hizo una presentación donde se puso bajo sospecha a los aportes de las profesionales.