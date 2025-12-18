Aviones de combate de Estados Unidos vuelan frente a Venezuela en medio de una fuerte escalada de tensión

El despliegue aéreo se produjo mientras Donald Trump, insiste en posibles ataques y refuerza sanciones vinculadas al narcotráfico y al petróleo.

Al menos cuatro aviones de combate de Estados Unidos se encontraban volando este jueves frente a las costas de Venezuela , en una nueva señal de escalada en el marco de la creciente tensión entre Washington y Caracas en el mar Caribe .

Se trata de dos Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet que realizaron maniobras frente a las costas cercanas a Caracas, en una operación que se suma a una serie de movimientos militares y políticos impulsados por la administración estadounidense en los últimos días.

Los vuelos se registraron pocas horas después de que el Ejército de Estados Unidos informara un ataque contra una embarcación acusada de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental, en el marco de sus operaciones antinarcóticos en Centroamérica. Ese operativo dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y elevó a 26 el número total de ataques conocidos contra embarcaciones, con al menos 99 muertos, según cifras difundidas por la administración del presidente Donald Trump.

Aeronaves de combate y guerra electrónica

El Boeing F/A-18E Super Hornet es un avión de combate multifunción desarrollado para la Marina de Estados Unidos. Diseñado para operar desde portaaviones, cuenta con dos motores y una estructura reforzada que le permite cumplir misiones de superioridad aérea, ataque a objetivos terrestres, reconocimiento y apoyo táctico.

Aviones estadounidenses en Venezuela (1)

En tanto, el Boeing EA-18G Growler es una aeronave especializada en guerra electrónica, derivada del modelo F/A-18F. Está equipada con sistemas avanzados capaces de interceptar, bloquear y neutralizar radares y comunicaciones enemigas, lo que permite suprimir defensas aéreas adversarias y facilitar operaciones militares de mayor escala.

La presencia conjunta de este tipo de aeronaves frente a Venezuela fue interpretada como un mensaje de presión en un contexto de creciente confrontación diplomática y militar.

El despliegue se produjo el mismo día en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó los intentos de limitar la facultad del presidente para utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga. Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de estupefacientes hacia su país y ha llegado a afirmar que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado” con estas organizaciones criminales.

Este jueves, el mandatario insistió en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses vinculados al narcotráfico que estén radicados en territorio venezolano, aunque admitió que no tendría inconveniente en compartir información previa con el Poder Legislativo.

“No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, expresó Trump durante un acto en la Casa Blanca, al ser consultado por periodistas. En los últimos días, el presidente redobló su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que Estados Unidos podría comenzar a realizar ataques sobre “objetivos terrestres” en el país caribeño.

Aviones estadounidenses en Venezuela (2)

Petróleo, sanciones y bloqueo naval

En paralelo al discurso de seguridad, Trump volvió a poner en el centro del conflicto la disputa por los recursos energéticos venezolanos. Este miércoles exigió que Venezuela devuelva activos que, según sostuvo, fueron incautados ilegalmente a compañías petroleras estadounidenses hace años.

El presidente también justificó su reciente anuncio de un “bloqueo” a los buques de crudo que se dirigen hacia o desde Venezuela, como parte de las sanciones impuestas por Washington. Según Trump, las inversiones estadounidenses perdidas en el país sudamericano forman parte de la motivación central de sus acciones, a las que vinculó directamente con acusaciones de narcotráfico.

“Recuerden que se llevaron todos nuestros derechos energéticos. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta. Lo tomaron, lo tomaron ilegalmente”, declaró ante la prensa. Además, afirmó que no permitirá el tránsito de embarcaciones que se encuentren bajo sanciones estadounidenses.

Trump hizo referencia a la historia de las inversiones petroleras en Venezuela, al señalar que las empresas estadounidenses dominaron ese mercado hasta las nacionalizaciones iniciadas en la década de 1970 y profundizadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En ese marco, responsabilizó a sus antecesores en la Casa Blanca por no haber adoptado medidas más firmes cuando se produjeron las incautaciones.

El asesor presidencial Stephen Miller calificó la nacionalización de la industria petrolera venezolana como un “robo” y sostuvo en redes sociales que se trató del “mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense”. Además, afirmó que esos activos habrían sido utilizados para financiar actividades criminales y terroristas.

Aviones estadounidenses en Venezuela (3)

A pesar del endurecimiento del discurso y las sanciones, algunas empresas estadounidenses continúan operando en Venezuela bajo exenciones especiales. Es el caso de Chevron, que mantiene permisos para seguir con sus actividades en el país. El especialista en petróleo venezolano Francisco Monaldi, de la Universidad Rice, en Houston, indicó que la deuda venezolana con Chevron se ha reducido de manera sustancial, aunque el monto exacto no fue divulgado.

Riesgos y límites del conflicto

En relación con las declaraciones de Trump sobre terrorismo, desde la Casa Blanca aclararon que no se han realizado cambios oficiales en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras y que los dichos del presidente deben considerarse de carácter retórico.

El vicealmirante retirado de Estados Unidos Robert Murrett, actualmente profesor en la Universidad de Syracuse, sostuvo que la incautación de buques sancionados y la imposición de un bloqueo representan medidas menos riesgosas que una confrontación militar directa. Según el analista, la política de Washington continúa promoviendo una transición pacífica y democrática en Venezuela, pese al endurecimiento de las presiones económicas y diplomáticas.

Mientras tanto, el vuelo de aeronaves de combate frente a las costas venezolanas vuelve a encender las alarmas en la región y refuerza la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre ambos países.