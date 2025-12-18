Se vienen las Fiestas: cuánto salen los chivitos para esta Navidad en Neuquén

Muchos neuquinos esperan poder sentarse a la mesa navideña para comer este plato tradicional. Cuánto aumentaron en comparación con el 2024.

Muchos neuquinos ya comienzan a pensar en la mesa de Navidad y Año Nuevo , y el chivito al asador vuelve a ocupar un lugar central como uno de los platos más tradicionales de las Fiestas en la provincia. Sin embargo, este clásico de fin de año llegará con un nuevo aumento en su precio en comparación con la temporada pasada.

Compartir un chivito en familia es una costumbre profundamente arraigada en la cultura neuquina, especialmente en el interior y en la capital provincial. Pero este año, quienes quieran mantener la tradición deberán afrontar valores más altos que en 2024. La pregunta se repite en carnicerías y ferias: ¿cuánto cuesta hoy un chivito para Navidad?

Aunque la inflación muestra una desaceleración respecto de años anteriores, ese no es el único factor que incide en el precio final de este producto emblemático. A la situación económica se suman problemas productivos como la sequía, la falta de pasturas y las condiciones climáticas adversas, que afectaron el desarrollo de los animales y redujeron la disponibilidad de chivitos de buena calidad en la previa de las Fiestas.

ON - Chivitos Carol (2) Omar Novoa

En diálogo con LMNeuquén, Matías Carol, carnicero de Lo de Carol, explicó que este año el precio del chivito entero rondará los 160 mil pesos, para animales que pesan entre 7 y 8 kilos. “Vamos a tener algunos en oferta a 140 mil pesos y hacemos ese descuento hasta agotar stock”, señaló.

Carol se encuentra desde el sábado recorriendo la zona norte de la provincia para seleccionar la mercadería. “Hoy a la noche-por este martes- cargamos el camión y llegamos mañana a la madrugada con todo fresco”, indicó. El recorrido incluye puestos y parajes desde Tricao Malal hasta Manzano Amargo, pasando por distintos productores de la región.

El carnicero explicó que este año compraron mucho menos que en temporadas anteriores. “El año pasado compramos más, este año fueron alrededor de 400 chivitos. La situación económica influye y además están caros. Chivos hay, pero para sacar animales de buena calidad no hay tantos”, aseguró.

ON - Chivitos Carol (10) Omar Novoa

Según detalló, en muchos casos debieron descartar animales por su tamaño. “Íbamos a buscar 200 y cargábamos 70 porque eran chiquitos. Hay mucha sequía, mucho viento y eso se nota”, agregó.

Una vez completada la carga, los animales se descargan en el matadero de Chos Malal, donde se faenan al día siguiente. “Ya tenemos el circuito armado todos los años. A mediados de noviembre recorremos a los clientes para ver cuántos van a necesitar y organizamos todo”, explicó Carol.

Además del chivito entero, también ofrecerán medio chivo, cordero entero y medio, y cortes trozados. Los corderos de hasta 10 kilos costarán alrededor de 170 mil pesos, mientras que algunos más grandes. El cordero por kilo rondará los 16 mil pesos.

Carniceria Carol Chivos (4)

De esta manera, el tradicional chivito navideño vuelve a decir presente en las mesas neuquinas, aunque con precios más altos y una oferta más limitada que otros años, marcada por el impacto de la sequía y las dificultades del sector productivo.

Comparación de precios: chivito neuquino en 2024

Al analizar los precios del chivito neuquino entre la temporada navideña 2024 y la actual de 2025, se evidencia una clara tendencia alcista que excede incluso la inflación general y refleja cambios en la producción, la disponibilidad e incluso el circuito de comercialización del producto más esperado por las familias neuquinas en las fiestas.

En la temporada anterior, según publicó este diario en noviembre de 2024, los chivitos de entre 7 y 8 kilos —considerados el estándar para consumo familiar en Navidad y Año Nuevo— se cotizaban aproximadamente entre 110 y 120 mil pesos para la venta formal al público en comercios y puntos oficiales de comercialización, como parte de la preventa organizada por productores y comerciantes locales.

ON - Chivitos Carol (3) Omar Novoa

Sin embargo, en el paso a la temporada 2025 —que comienza formalmente ahora para las celebraciones de fin de año— el escenario es marcadamente diferente. El valor para este año rondará los 160 mil pesos.

El chivito cuesta entre un 16% y 27% más caro que el año pasado, y si se compara con el valor promedio formal de 120 mil pesos, el salto puede superar el 33% en algunos casos.

Este aumento no se explica únicamente por la inflación anual. Los comerciantes y productores consultados insisten en que factores como la sequía, la falta de pasturas y el impacto del viento limitaron el crecimiento normal de las cabras y chivos, provocando que muchos animales lleguen más chicos al fin de temporada. Eso implica menos kilos por unidad y, por ende, menor oferta de chivitos de calidad para venta en las fiestas. Esa menor disponibilidad eleva el precio en el mercado formal al punto de que incluso la oferta de animales “menos grasos” se vuelve una estrategia comercial para sostener ventas.