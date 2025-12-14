¿Calor en Neuquén? Cuánto salen los aires acondicionados y ventiladores

Los comercios coinciden en que la demanda creció desde fines de noviembre. Los aires portátiles ganan terreno por el ahorro en la instalación.

Con las primeras jornadas con temperaturas por arriba de los 38°C, los comercios de electrodomésticos de Neuquén ya sienten el impacto del calor: la venta de aires acondicionados y ventiladores está en uno de sus picos del año. En los locales coincidieron en que los aires portátiles ganan terreno por el ahorro en instalación, aunque el clásico split sigue siendo el preferido en los hogares con más de un dormitorio.

Claudio, encargado de Pardo, explicó a LM Neuquén que “lo que más se está vendiendo son los aires acondicionados portátiles”, sobre todo porque no requieren instalación. La cadena tiene ofertas al contado desde $599.999 en equipos de 3200 frigorías de marcas Lense, Filco y BGH.

Además, destacó la demanda de los modelos inverter, que consumen menos energía. Estos requieren instalación y se ubican entre $1.000.000 y $1.200.000, según la capacidad.

SFP Ventiladores y aire acondicionados venta (11) Sebastián Fariña Petersen

En Naldo, la tendencia es similar. Su encargado, Adrián contó que el repunte empezó a fines de noviembre: “Son equipos que ya se venden todo el año porque vienen frío/calor”.

Sobre precios, detalló que los portátiles arrancan en $699.000 y los splits desde $599.000. La diferencia real está en la instalación: “Hoy una colocación puede costar entre $150.000 y $250.000, según conexión y distancia”, explicó.

En Novogar, Lucas confirmó que están en “el pico más alto de ventas”. La cadena ofrece aires desde $540.000, mientras que los modelos con tecnologías más avanzadas —como inverter o primeras marcas— comienzan cerca de $700.000.

SFP Ventiladores y aire acondicionados venta (2) Sebastián Fariña Petersen

A pagar en cómodas cuotas

Pardo ofrece 12 cuotas sin interés los lunes, martes y viernes, y 9 cuotas los miércoles, jueves y sábado, con todas las tarjetas. Naldo tiene planes según el producto y el banco, que pueden ir de 6 a 12 cuotas sin interés, especialmente con Tarjeta Naranja.

Novogar también trabaja con 12 cuotas sin interés en productos y bancos seleccionados, además de créditos personales propios.

Los ventiladores siempre siguen siendo una opción económica que salva el verano de cualquier familia. Para quienes buscan algo más barato, los ventiladores mantienen su vigencia.

SFP Ventiladores y aire acondicionados venta (7) Sebastián Fariña Petersen

En Pardo, el modelo más económico arranca en $79.999, mientras que los de pie -que son los más vendidos- se mueven entre $139.000 y $189.000. La marca más elegida continúa siendo Liliana, con opciones desde $145.000.

Naldo ofrece ventiladores de pie desde $49.000, además de opciones turbo y de pared. En Novogar, los modelos más económicos empiezan en $70.000.

Instalación

A los aires acondicionados además hay que sumarles el precio por instalación. Leonardo, un técnico que trabaja en Neuquén contó que cobra 250 mil pesos una instalación básica de hasta 2 metros y medio de altura. "Si el riesgo es mayor se incrementan los valores. Además hay que sumarle los materiales que son las ménsulas, el caño de cobre, aislante y cinta de embalar y cables. Eso ronda entre los 90 y 120 mil pesos y es imprescindible para conectar la parte de afuera con la de adentro", explicó el instalador.

La empresa Clima Pro Neuquén los precios de la instalación de aires acondicionados cuesta 190 mil pesos la mano de obra, sin en kit de instalación. Ese valor es para los aires acondicionados de hasta 4000 frigorías. Los más grandes sale 230 pesos la instalación. El kit de instalación tiene un valor de 100 mil pesos.