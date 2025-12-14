Cómo es Distrito 2, el "barrio del futuro" de la ciudad de Neuquén

El barrio es símbolo del avance con el Polo Tecnológico, servicios, asfalto y un espectacular parque lineal para una de las mejores zonas para vivir en Neuquén.

El Polo Tecnológico es el epicentro del barrio Distrito 2 de la ciudad de Neuquén.

El Distrito 2 se consolidó como una de las expresiones más claras del rumbo que tomó Neuquén en los últimos años. En este sector de la zona alta de la ciudad, el crecimiento urbano dejó de ser una promesa para transformarse en hechos visibles.

Un nuevo barrio con servicios, un Polo Científico Tecnológico en plena expansión, un ambicioso plan de pavimentación barrial y de conexión de avenidas, y un parque lineal sobre la barda que articula infraestructura, paisaje y espacio público.

En ese proceso, la gestión del intendente Mariano Gaido fue construyendo una postal que combina conocimiento, conectividad y calidad urbana, y que hoy funciona como símbolo de una ciudad que avanza con planificación y recursos propios.

La magnitud de esta transformación se explica por una planificación integral que combina obras de distinta escala y alcance. En ese sentido, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, ejemplificó que “la pavimentación del Distrito 2 comprende básicamente dos de los conceptos que tenemos incorporados en el Plan Orgullo Neuquino. Por un lado la pavimentación de cuadras, de cuadrantes, cuadras simples, y, por otro lado, lo que son las troncales, las avenidas, las obras de conectividad”.

Barrio Distrito 2 (2)

El corazón de esta transformación es el Polo Científico Tecnológico, emplazado estratégicamente en el Distrito 2. El complejo ya cuenta con dos edificios en funcionamiento y una proyección inmediata de crecimiento con un tercero.

Polo Científico Tecnológico: innovación y conocimiento

Con una inversión de 10 mil millones de pesos financiados íntegramente con fondos municipales, el módulo más reciente suma 2.800 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en cuatro plantas, con una arquitectura moderna y funcional que se integra al conjunto existente mediante un puente.

La obra no se limitó al edificio. Incluyó la apertura de nuevas calles, redes de agua y cloacas, nexos eléctricos y obras complementarias que consolidaron un entorno urbano acorde a la escala del proyecto. De esta manera, el desarrollo del Polo estuvo acompañado desde el inicio por infraestructura básica y vial que permitió integrar el complejo a la trama urbana existente.

Ese desarrollo edilicio se potencia con un componente institucional clave. En el Polo funcionará el Instituto Vaca Muerta, impulsado por YPF junto a otras operadoras del sector hidrocarburífero, orientado a la formación de técnicos, ingenieros y operarios vinculados a la industria energética.

Así, el Distrito 2 no solo concentra viviendas y servicios, sino que se posiciona como un nodo regional de conocimiento e innovación, articulado con universidades y centros de investigación.

Durante el aniversario de la ciudad, el 12 de septiembre, Gaido anunció un paso decisivo para la consolidación de este polo estratégico: la licitación del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico.

Durante ese acto, el intendente subrayó que la ciudad avanzaba con un plan de infraestructura equilibrado y con obras en todos los barrios realizadas con fondos propios.

En esa oportunidad, afirmó: “Construimos una ciudad moderna, equilibrada y preparada para el futuro”, al confirmar que el nuevo edificio estará destinado a empresas tecnológicas locales, fortaleciendo la economía del conocimiento y el empleo calificado en la capital neuquina.

Cuando no se trata solo de asfalto

La transformación del Distrito 2 no se explica únicamente por el Polo. El Plan Orgullo Neuquino avanza de manera simultánea con un fuerte paquete de obras viales que refuerzan la conectividad del sector y mejoran la vida cotidiana de quienes lo habitan.

Barrio Distrito 2 (1)

Actualmente se desarrolla un plan que contempla 70 nuevas cuadras en el entorno del Polo Científico Tecnológico y del Parque Lineal Las Bardas. En el interior del Distrito 2 ya se completaron 20 de las 50 cuadras previstas en esta etapa, mientras que la avenida Las Bardas registra un avance cercano al 70 por ciento.

Estas intervenciones se ejecutan con mano de obra neuquina y forman parte de una inversión municipal sostenida que impacta directamente en la movilidad y la integración urbana del sector.

La avenida Las Bardas es una nueva troncal urbana de 1.500 metros lineales, con doble carril, boulevard central y estacionamientos, que recorre el borde de la meseta y conecta una serie de miradores naturales con el Polo Científico Tecnológico.

“Lo que tenemos allí es el desarrollo de toda la avenida Las Bardas, que va bordeando la barda desde el Polo Tecnológico hasta el barrio Patagonia y es lo que nos permite llegar a los siete miradores que hemos desarrollado”, detalló Nicola.

Y agregó: “Un atractivo especial que tienen estos miradores es que cuando baja un avión se lo ve bajar prácticamente a la misma altura de la posición que tiene la persona que está en algunos miradores”.

La pavimentación de la avenida Las Bardas cuenta con una inversión de 2.000 millones de pesos y un plazo de obra de 120 días. La intervención contempla la ejecución integral de pavimento, cordones cuneta, badenes, curvas y obras complementarias en el tramo comprendido entre la calle Los Ligustros y la mano este de la calle Lago Huechulafquen, en vinculación directa con la avenida Raúl Soldi.

En los sectores donde ya existían cordones cuneta se ejecuta el paquete estructural y la carpeta asfáltica, mientras que en las calles que no contaban con esa infraestructura se realiza la obra completa, incluyendo cordones, badenes y desagües superficiales.

Los trabajos incluyen excavaciones, preparación de subrasantes, construcción de obras de hormigón, colocación de material bituminoso mediante riego de imprimación y liga, y la ejecución de carpeta asfáltica en caliente.

El proyecto se desarrolla en distintos tramos: la calle Los Ligustros, entre Lago Escondido y avenida Las Bardas, con una calzada de 9 metros de ancho; la avenida Las Bardas, entre Los Ligustros y Huechulafquen, con carriles de 7 metros por mano; y la calle Huechulafquen, entre Raúl Soldi y avenida Las Bardas, con una calzada de 12 metros.

Estas obras viales se integran al desarrollo del Parque Lineal Regional Las Bardas, una intervención que comprende el borde de la meseta hasta la línea de urbanización de los Distritos 2, 6 y 7, correspondientes al Desarrollo Urbano de la Meseta aprobado por Ordenanza 12.914.

El parque lineal en el barrio Distrito 2

La primera etapa se desarrolló en el Distrito 2, con la creación de un parque lineal que pone en valor el área urbana de las bardas y potencia el entorno natural existente, en articulación con nuevas arterias como las avenidas Raúl Soldi, Huilén y Los Paraísos.

Nicola destacó que “es uno de los primeros barrios que se desarrollaron allí en la zona alta de Neuquén. Es un barrio que nació con todos los servicios, que tiene cloacas, cordón cuneta, gas, energía eléctrica, ya le cambiamos la iluminación led, tiene toda iluminación led y ahora va a tener asfalto”.

El resultado es un sector urbano que sintetiza la Neuquén que se proyecta hacia el futuro. Un barrio donde el asfalto llega a cada cuadra, una avenida que recorre la barda y conecta miradores, y un Polo Tecnológico en expansión que articula educación, ciencia y producción. El Distrito 2 dejó de ser solo un barrio para convertirse en un símbolo del avance de la ciudad y de una forma de crecer con planificación, inversión sostenida y visión estratégica.