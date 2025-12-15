Tras siete meses, reabren el tramo de la Ruta 43, clave para unir el norte neuquino

Se trata de la zona que, en agosto del 2023, se vio afectada tras un derrumbe en el Cerro de la Virgen.

Tras siete meses de trabajo, el pasado jueves se realizó en Chos Malal la reapertura de la ruta provincial 43 , en el tramo que se vio afectado por un derrumbe en el Cerro de la Virgen , en agosto de 2023. Se culminaron las tareas de repavimentación y de esta manera quedó habilitado el corredor, que es vital para la conectividad en el norte neuquino.

La dirección provincial de Vialidad dio a conocer un informe con algunas cifras del trabajo, que se inició el 15 de mayo de este año. Entre los números salientes se encuentra el movimiento de roca con equipos, que alcanzó los 120.000 metros cúbicos. Para dimensionar la dificultad de las tareas, este volumen equivale al de unos diez edificios de diez pisos.

Los trabajos también incluyeron la reposición de carpeta asfáltica en un espesor de cinco centímetros, lo que representa 630 toneladas de material. También se volvieron a colocar 100 metros lineales de barandas metálicas; nueve luminarias; 300 metros cúbicos de banquinas; 650 metros lineales de señalización horizontal; y señalización vertical.

derrumbe ruta 43

La tarea demandó el trabajo de 16 equipos, comprendidos por dos retroexcavadoras con baldes; una retroexcavadora con martillo hidráulico; una topadora tipo D8; tres camiones volcadores con capacidad de 12 metros cúbicos; cuatro camiones volcadores con capacidad de 15 metros cúbicos; una motoniveladora; dos cargadoras frontales; y dos camionetas de apoyo técnico.

El derrumbe ocurrió en los meses previos al cambio de mandato del gobierno provincial y en el inicio de la actual gestión se iniciaron las acciones de remediación. A través de Vialidad Provincial, se contrató a la fundación Universidad de San Juan para realizar el estudio técnico de las causas y proponer posibles soluciones.

A partir de esa información se convocó al Ejército Argentino para remover todo el material que había quedado depositado sobre la cinta asfáltica por el desmoronamiento y que luego se trasladó y destinó a proteger la margen izquierda del río Curi Leuvú.

El Ejército cumplió su objetivo hace unas semanas y Vialidad asumió la ejecución de la parte final del proyecto, que garantizó la reapertura de la ruta que conecta Chos Malal con las localidades del departamento Minas, en la región del Alto Neuquén. Operarios y equipos viales ya culminaron la repavimentación del sector.

“El pueblo del norte neuquino trabajó mucho para poder componer esta vía tan importante de comunicación de todo nuestro norte”, destacó el gobernador Rolando Figueroa durante el acto de reapertura del camino.

Los trabajos estuvieron a cargo del Batallón de Ingenieros de Montaña VI del Ejército Argentino y de la dirección provincial de Vialidad. Contaron con la asistencia técnica de la municipalidad de Chos Malal.