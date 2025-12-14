Sobrevivió al ataque de Hamas y ahora fue herido en un atentado antisemita en Australia

Arsen Ostrovsky, defensor de derechos humanos, fue herido en el tiroteo ocurrido durante una festividad judía en Bondi Beach y relató escenas de pánico y caos.

La violencia volvió a cruzarse en la vida del abogado israelí de derechos humanos Arsen Ostrovsky, quien resultó herido durante un ataque antisemita ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney , mientras participaba de una celebración de Hanukkah junto a su familia. Se trata de la segunda vez que el activista sobrevive a un atentado , luego de haber estado presente en el ataque terrorista perpetrado por Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 .

El hecho se registró durante la mañana de este domingo en Bondi Beach, donde se desarrollaba una festividad judía que congregaba a cerca de mil personas. Según confirmaron las autoridades australianas, dos hombres ejecutaron un ataque armado en medio del evento : uno de los agresores murió en el lugar y el otro permanece internado en estado crítico. Además, la policía informó el hallazgo de un artefacto explosivo improvisado en las inmediaciones, lo que refuerza la hipótesis de un atentado planificado.

Ostrovsky, que había llegado a Australia dos semanas antes invitado por organizaciones comunitarias, sufrió una herida en la cabeza producto del ataque. “Esto fue una auténtica masacre, un baño de sangre”, declaró a la prensa local, visiblemente conmocionado y con rastros de sangre. En su testimonio describió una escena de extrema violencia, con disparos efectuados en todas direcciones y personas cayendo al suelo en medio del pánico.

sobreviviente de hamas y ataque antisemita en Australia (1)

El abogado relató que, al comenzar los disparos, se produjo una estampida entre los asistentes. “Vi a niños cayendo al suelo, ancianos tirados, inválidos… la sangre manaba por todas partes. El 7 de octubre había sido la última vez que presencié algo así”, afirmó, al comparar lo vivido en Australia con el ataque terrorista en Israel del que logró sobrevivir dos años atrás.

La situación se volvió aún más angustiante cuando, en medio del caos, perdió de vista a su esposa y a sus hijos. “No hay mayor horror que no saber dónde está tu familia”, describió. Tras varios minutos de desesperación, logró reencontrarse con ellos y, pese a estar herido, pidió asistencia a los socorristas que trabajaban en el lugar. Más tarde agradeció haber sobrevivido junto a su familia.

Ostrovsky explicó que su visita a Australia tenía como objetivo colaborar con la comunidad judía local y trabajar contra el antisemitismo, un fenómeno que —según denunció— se intensificó desde los ataques del 7 de octubre en Israel y el inicio de la guerra en Gaza. “Vine exactamente para esto: para combatir el odio sanguinario y devastador que amenaza a la comunidad judía”, sostuvo.

tiroteo sydney



Más testimonios de los sobrevivientes

Otros sobrevivientes también dieron testimonio del terror vivido. Haim Levy, quien asistía al evento con sus hijos, contó que se escondieron durante varios minutos mientras escuchaban disparos. “Sabía que algo malo iba a pasar y el gobierno no protegió a la comunidad judía”, criticó el hombre, que también creció en Israel.

Testigos y paramédicos describieron escenas de huida masiva, con personas abandonando pertenencias en la playa ante el temor de nuevos ataques. Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a heridos siendo asistidos por policías y personal de emergencias, así como cuerpos tendidos sobre el césped cercano al mar.

El atentado generó una fuerte condena internacional y reavivó el debate sobre el aumento del antisemitismo a nivel global, con especial preocupación en comunidades judías de Oceanía, América y Europa. En Australia, un país donde la violencia contra la comunidad judía había sido históricamente excepcional, el ataque de Bondi Beach marcó un punto de inflexión.

La investigación continúa a cargo de la policía australiana, mientras las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la seguridad en eventos comunitarios. Para Arsen Ostrovsky, haber sobrevivido a dos ataques en contextos y países distintos reafirma su compromiso personal y profesional de “combatir el odio y defender los valores de respeto y convivencia”, incluso después de haber enfrentado, una vez más, la violencia extrema.