El ritual energético que hay que hacer para cerrar el 2025 y abrir el 2026, según tu signo del zodíaco

Cada uno de los doce integrantes del zodíaco tiene un ritual asignado para despedir el año y recibir de la mejor manera el nuevo ciclo.

Tu ritual energético para cerrar el 2025 y abrir el 2026 con buen pie según tu signo

Más allá de los festejos y las reuniones familiares, el cierre del año es un buen momento para hacer una evaluación , valorando lo aprendido, soltando lo negativo y reordenando prioridades, permitiendo entrar renovados al nuevo ciclo. Y la astrología juega un papel clave, detallando cuál es el ritual energético de cada signo para despedir el 2025 y abrir el 2026.

Esto deben hacer los doce integrantes del zodíaco occidental, según el portal Horóscopo Negro.

Aries : tras un año en el que se acumularon frustraciones, decisiones impulsivas, silencios incómodos y proyectos que no terminaron de despegar, la energía lleva a los nacidos bajo este signo a organizar lo pendiente, poniendo límites y priorizando el descanso.

El ritual de Aries tiene que liberar fuego y despejar el cuerpo. Por ello, en un papel, se deben escribir situaciones, personas, miedos, hábitos y culpas que hayan sido un freno en 2025. Luego, romper esa anotación, colocarla en un recipiente seguro y quemarla con una vela roja o blanca, repitiendo mentalmente la frase: “Me libero. Me muevo. Me elijo”. Este ritual acelera la energía para entrar a 2026 sin frenos mentales ni cargas antiguas.

Aries Horóscopo.jpg Aries debe organizar lo pendiente antes de iniciar un nuevo ciclo.

Tauro: es imprescindible ordenar emocionalmente la energía, el cuerpo y el hogar. La necesidad de una renovación será vital para encarar el 2026.

El ritual de este signo necesita tierra y calma. Para llevarlo adelante, hay que elegir un rincón de la casa y limpiarlo a fondo. Es decir, tirando o regalando lo que ya no vibre con cada uno. Luego, elegir un objeto pequeño que sea un compañero el próximo año (puede ser una piedra, una joya o una foto) y frotarlo entre las manos diciendo mentalmente: “Esto me acompaña hacia lo nuevo. Lo viejo se queda atrás”. Este ritual se basa en que, cuando Tauro cambia su entorno, también cambia su energía. Por otro lado, la consagración del objeto le dará seguridad, contención y un símbolo de fortaleza para empezar 2026 más alineado y en paz.

Tauro.jpeg Tauro necesita una renovación de cara al inicio del 2026.

Géminis: es necesario decir las palabras que nunca se dijeron, los pensamientos que dan vueltas en la cabeza y las conversaciones que quedaron pendientes. Por ello, antes de arrancar el nuevo año, es importante vaciar la mente para que entre aire nuevo.

Su ritual es verbal, emocional y sanador. Consiste en escribir una carta a una persona, que puede ser uno mismo, diciendo todo lo que se calló a lo largo del 2025. Una vez terminada, doblarla, colocarla debajo de un vaso de agua durante unos minutos y respirar profundo tres veces. Finalmente, deshacerse de ella sin volver a verla. Esta práctica limpia la mente y deja listo para que las ideas de 2026 lleguen sin ruido mental ni fantasmas del pasado.

Horóscopo Negro Géminis.jpg Es importante que Géminis libere su mente para que entre aire nuevo.

Cáncer: las heridas del pasado, los recuerdos que duelen y las emociones que quedaron estancadas pueden ser una carga muy pesada para iniciar un nuevo año.

Su ritual debe ser profundamente emotivo, siendo una despedida desde el corazón. Para llevarlo adelante, llenar una bañera o recipiente grande con agua tibia y añadirle sal marina y un chorrito de miel o unas gotas de esencia de vainilla. Luego, meter las manos -o la mayor parte del cuerpo que se pueda- y visualizar cómo el agua arrastra los miedos, las tristezas y las culpas. Para el cierre, decir en voz alta: “Lo dejo ir. Lo agradezco. Me abro a lo nuevo”.

Horóscopo Negro Cáncer.jpg Cáncer tiene que liberar las emociones que le causaron dolor.

De Leo a Escorpio, qué rituales deben hacer estos signos

Leo: tras un 2025 ambiguo, con momentos de brillo y otros donde se pasaba desapercibido, para cerrar el año es necesario reactivar la autoestima, el fuego creativo y el poder personal, recordando quién sos sin depender de nadie.

Su ritual para afrontar la nueva etapa consiste en mirarse frente a un espejo en silencio por un minuto. Luego, encender una vela dorada o amarilla y escribir en un papel tres cosas que amen de uno mismo y otras tres que quieran potenciar de cara al 2026. Ese papel debe guardarse en un lugar especial. Este ritual apunta a dar enfoque, poder y dirección.

Horóscopo Negro Leo.jpg Leo necesita reactivar la autoestima y el poder personal.

Virgo: antes de iniciar el 2026, es necesario ordenar el caos mental y revisar los proyectos, buscando así claridad, estructura y sensación de control saludable. La premisa es clara: ordenar para renacer.

Para su ritual, debe hacer una lista de los pendientes emocionales, laborales o personales del 2025. Luego, marcar con un circulo aquellos que se quieran llevar al 2026 y tachar los que se deben soltar. Por último, quemar o romper los tachados y guardar los elegidos en un sobre que tenga esta leyenda escrita: “Empiezo limpio. Empiezo claro”. Esta práctica da dirección, despeja y permite empezar el año sin la sensación de carga infinita.

Horóscopo de Virgo.jpg Virgo debe definir qué pendientes quiere cumplir en 2026 y cuáles tiene que dejar en el 2025.

Libra: luego de un 2025 emocionalmente agotador, donde la prioridad estuvo en los demás y se descuidó uno mismo, para entrar al 2026 se necesita limpiar la energía social, marcando límites y que devuelva el poder sobre las relaciones. Será imposible brillar si se carga con los pesos de otros.

Para su ritual, tomar una hoja y dibujar un círculo grande. En su interior, escribir los nombres de las personas que te apoyan y suman. Fuera del círculo, colocar a aquellos que drenan energía o solo aportan ansiedad. Doblar la hoja dejando visible el círculo interior y quemar o romper la parte externa donde están las personas que no sirven tener en la vida. Guardar el papel en un lugar seguro. Este ritual ordena la energía social y libera de vínculos que ya no sostienen el bienestar, permitiendo entrar al 2026 con relaciones más limpias y un círculo más auténtico.

horoscopo-libra.jpeg Limpiar la energía social será clave para Libra en el inicio del nuevo año.

Escorpio: los nacidos bajo este signo llegan al cierre del año cargados de emociones densas y heridas antiguas. Para entrar renovados al 2026, hay que enterrar simbólicamente una parte del pasado y permitir que la energía renazca.

Para su ritual, buscar un objeto pequeño que represente algo que se necesita soltar. Puede ser una foto, un amuleto o una nota. Enterrarlo en una macera o en el jardín. Mientras se cubre de tierra, repetir en voz baja: “Aquí dejo lo que ya no soy”. Finalmente, colocar una semilla o una planta pequeña en el mismo lugar para representar el renacimiento. Hacer esto simboliza transformar lo viejo en algo vivo.

horoscopo-escorpio.jpeg Escorpio necesita enterrar el pasado para renacer energéticamente.

De Sagitario a Piscis, los rituales energéticos de estos signos

Sagitario: el 2025 puso límites, responsabilidades y lecciones no esperados. Ahora toca abrir nuevamente los caminos para que el 2026 llegue en modo de crecimiento.

Para su ritual, tomar un papel grande o una cartulina y escribir en el centro el nombre del sagitariano. Luego, dibujar flechas hacia afuera y escribir en cada una de ellas una meta, un sueño o una aventura que se quiera vivir en 2026. Por último, colocar la mano sobre el centro del papel y repetir mentalmente: “Me abro a lo posible”. Este ritual expande el campo energético y devuelve la sensación de que la vida tiene mucho más para dar.

Signos compatibles con Sagitario.jpg Sagitario tiene que fijar una lista de metas que sean realistas.

Capricornio: el año se despide con cuestionamientos a la dirección, el esfuerzo, los límites y la resistencia. Antes de iniciar el 2026, se necesita reconectar con el propósito y la estabilidad interna.

Su ritual es sobrio, profundo y muy realista. En una hoja, escribir tres cosas que se lograron en 2025 y que fueron motivo de orgullo. Luego, escribir otras tres que ya no se quieran cargar en 2026. Doblar la hoja por la mitad: lo que se mantiene debe quedar arriba y lo que se suelta, abajo. Cortar la hoja por la línea, quemar la parte inferior y guardar la superior. Este ritual conecta con los logros reales y limpia la energía de obligaciones innecesarias.

horoscopo-capricornio.jpeg Capricornio requiere volver a la estabilidad interna para afrontar el 2026.

Acuario: el 2025 estuvo cargado de información. Desde opiniones, noticias y redes, hasta ruido mental. Antes de entrar en el nuevo año, es necesario recuperar la claridad y el silencio interno.

Su ritual es una limpieza mental directa. Para ello, apagar el celular y todos los dispositivos por una hora completa. En ese tiempo, sentarse con un papel y escribir una sola frase: “Esto quiero para mí en 2026”. Finalmente, doblarlo y colocarlo debajo de la almohada por esa noche. Esta práctica limpia el campo mental del caos digital y permite elegir un camino desde tu autenticidad.

Horoscopo Negro Acuario .jpeg Acuario debe recuperar los espacios de silencio para ordenar ideas.

Piscis: llega a fin de año con el corazón sensible y el alma algo cansada. Para entrar al 2026, debe reconectarse con la visión interior, recuperando la claridad y la protección emocional.

Su ritual es suave pero mágico. Consiste en sentarse en un lugar tranquilo, encender una vela blanca, cerrar los ojos y visualizar cómo uno quiere sentirse en 2026. Luego, elegir un objeto pequeño, sostenerlo entre las manos y repetir tres veces: “Este será mi guía”. Ese objeto debe guardarse con uno durante todo el año. Convertir un objeto común en un talismán llena la intuición de fuerza.