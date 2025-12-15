Denuncia contra el bazar de tres pisos en el bajo neuquino: qué dijo Acipan

La semana pasada el Centro de Empleados de Comercio denunció que los trabajadores de ese local de la calle Sarmiento cumplen jornadas de 12 horas y en malas condiciones.

El presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén, Acipan , Dante Scantamburlo, confirmó que pedirá la intervención del Municipio tras la denuncia del Centro de Empleados de Comercio (CEC) sobre graves irregularidades con sus empleados y edilicias del nuevo bazar chino de tres pisos de la calle Sarmiento .

Scantamburlo comentó que la organización que preside no realizó ninguna denuncia contra este flamante comercio, lleno de clientela desde su apertura hace pocos días, pero confirmó que ante las declaraciones de Ramón Fernández, secretario general del CEC, sí pedirán que los inspectores municipales verifiquen las instalaciones para seguridad de sus empleados y también de los clientes.

"No hemos hecho ninguna denuncia, aún no hemos tenido nada por qué denunciarlos, lo único que escuchamos este fin de semana es que sí el sindicato hizo una denuncia porque la gente está trabajando de manera inadecuada", relató el dirigente.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (16) Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, el presidente de Acipan sí aclaró, en declaraciones a LU5, que van a requerir a la subsecretaria de Comercio municipal, Gabriela Cagol, que confirme si es que este local está habilitado.

"Vamos a ver si realmente Gabriela Cagol nos confirma que está habilitado y que está cumpliendo con las normas como corresponde", comentó el presidente de Acipan, quien aclaró que la institución que preside no se mueve solamente por los comentarios o denuncias que pueda realizar el público, en referencia a la exposición que hizo en redes sociales una joven que contó su paso de tres días como empleada en ese comercio.

Denuncia

El viernes de la semana pasada el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Ramón Fernández, confirmó que denunciaron ante la subsecretaría de Trabajo y el Municipio al nuevo bazar chino por "graves irregularidades con sus trabajadores y edilicias".

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (1) Sebastián Fariña Petersen

Fernández contó a LM Neuquén que se contactaron con el sindicato unas jóvenes que trabajaron tres días en ese nuevo comercio de la calle Sarmiento y que les contaron un panorama preocupante.

"Confirmamos que están haciendo 12 y hasta 15 horas de trabajo, con un solo baño, sin salidas de emergencia, sin ventilación", denunció el gremialista, quien confirmó que tras visitar el lugar y confirmar lo que les habían informado, prepararon las denuncias para pedir la intervención de la secretaría de Trabajo y del Municipio.

El dirigente contó que, tras charlar con las ex empleadas, al día siguiente pudieron constatar que el personal del comercio no estaba declarado ante el sindicato ni ante la obra social.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (24) Sebastián Fariña Petersen

El comercio, que cuenta con tres pisos y que abrió el sábado pasado, convoca cada día a cientos de neuquinos en búsqueda de ofertas para productos de todo tipo. Ofrecen maquillaje, juguetes, librería, decoración de Navidad, ropa, artículos del hogar y muchas cosas más.

"Confirmamos que los trabajadores no tienen los elementos de seguridad, las condiciones de trabajo en general están muy precarias, no tienen lugar para merendar, ni descanso y hay un solo baño", enumeró el dirigente.

Fue Paula, una joven que trabajó tres días en este bazar, quien compartió en su cuenta de Tik Tok un descargo en el que dijo que le indicaron que trabajaría 12 horas, aunque no le informaron cuánto le iban a pagar ni tampoco si dentro de esa jornada iba a tener descanso.

"Era de las 9.30 a 21, aunque estuvimos hasta las 22. La gente no se iba, no se pone en el lugar de los que estamos trabajando. La que sería la encargada nos dijo que a los que trabajábamos las 12 horas nos iban a pagar 10 mil pesos más que los que lo hacían 8", describió la joven, quien además aclaró que por 12 horas de trabajo recibió una paga de 55 mil pesos.