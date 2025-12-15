La municipalidad volverá a ofrecer opciones sin costo con actividades recreativas, deportivas y juegos en el agua. Dónde funcionarán.

Colonia de vacaciones gratis en Neuquén 2026: dónde anotarse, cuándo comienza y todos los detalles

Termina el año escolar y muchos niños y niñas buscan pasatiempos para realizar durante su descanso. Y las colonias de vacaciones se presentan como una opción ideal . Como cada año, para esta temporada 2025-2026, el municipio de Neuquén volverá a ofrecer alternativas gratuitas para que los vecinos puedan disfrutar de actividades recreativas, deportivas y juegos en el agua.

La municipalidad destinará seis plantas para realizar las colonias para niños y niñas de entre 6 y 12 años . Pero las actividades no serán solo cosa de chicos. También habrá gimnasios para los adolescentes de 13 a 17 años , una planta para adultos mayores y otras dos para las personas con discapacidad.

En cuanto a los lugares donde se realizarán las actividades, para los niños y niñas fueron elegidos Neuquén Rugby Club, Club Alemán, Casa Club, Tennis Club y la Asociación Española, mientras que aún falta definir otra sede. Por su lado, los adolescentes podrán practicar vóley en el gimnasio del Parque Central y básquet en el gimnasio de Gregorio Álvarez.

En tanto, para adultos mayores se designó el Club Italiano y para personas con discapacidad el Club Alta Barda y el Círculo Policial.

Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, precisó que estas colonias tienen cupo. Ellos son: 2.500 para niños y niñas, 1.000 para adolescentes, entre 600 y 800 para personas adultas mayores y 350 para personas con discapacidad.

Cuándo comienzan las colonias de vacaciones y dónde anotarse

Las actividades en las distintas sedes iniciarán el 7 de enero y se extenderán hasta el 3 de febrero. Sin embargo, las inscripciones ya comenzaron desde el 10 de diciembre.

Para anotarse, hay que acercarse de 16 a 20 hs a los centros deportivos municipales que se ubican a lo largo de la ciudad en:

Centro Deportivo Parque Industrial: Dirección: Calle 1 Club Social San Cayetano.

Centro Deportivo Melipal. Dirección: Calle Kilka y Hualcupen.

Centro Deportivo Padre Rafael Picardi. Dirección: San Rafel y Puente del Inca (gimnasio villa florencia).

Centro Deportivo Zona Oeste. Dirección: Las Gaviotas y Mathew- (delegación municipal).

Centro Deportivo Gregorio Álvarez. Dirección: Calle 5 y Collón Cura.

Centro Deportivo Parque Central. Dirección: Sarmiento y Don Bosco (gimnasio parque central).

Centro Deportivo Provincias Unidas. Dirección: Islas Malvinas y Rio Mocoreta, Barrio Provincias Unidas (polideportivo Gigante del Este).

Centro Deportivo Canal V – Valentina Sur. Dirección: Pilar y Rios Gallegos.

Centro Deportivo Confluencia Mariano Moreno. Dirección: Tandil Nº 155, Barrio Mariano Moreno (comisión Vecinal).

Centro Deportivo Bouquet Roldán – La Sirena. Dirección: Ignacio Rivas y Dr. Luis Teodora Planas (Gimnasio Bouquet Roldan).

Centro Deportivo Progreso. Dirección: Calles Antártida Argentina y Arabarco.

Además, desde el viernes 12/12, también se pueden realizar las inscripciones en los centros vecinales.

Quiénes pueden anotarse a las colonias de vacaciones de Neuquén

Cada familia podrá registrar a sus hijos e hijas presentando DNI, la firma de un adulto responsable y, preferentemente, un certificado médico. En el caso de las colonias para personas con discapacidad, se podrán inscribir con un formulario web o en cada SAF (Salones de Actividades Físicas) de la ciudad, solo por la mañana.

El municipio también dispondrá 45 unidades de COLE destinadas al traslado gratuito. Las unidades partirán de los centros deportivos municipales hacia las plantas donde se desarrollan las colonias. Las jornadas incluirán un refrigerio diario asegurado para cada participante.

“Nuestro objetivo es que en cada barrio y cada familia pueda acceder de manera gratuita a esta política pública que se ha convertido en un símbolo de igualdad y participación comunitaria”, aseguró Luciana De Giovanetti, secretaria de DDHH, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, en conferencia de prensa.