Todo listo para que más de 4500 chicos disfruten de las colonias de vacaciones de la Municipalidad de Neuquén

Una vez más, el verano en la ciudad se vivirá a pleno con las colonias de vacaciones gratuitas organizadas por la Municipalidad de Neuquén . Todos podrán disfrutar de una propuesta que ofrece actividades recreativas, deportivas, juegos en el agua y una infinidad de opciones para divertirse.

Como cada año, nadie se quedará afuera, ya está todo listo para que más 4500 chicos y chicas tengan su lugar ; y tampoco faltará la clásica del Club Italiano organizada para los adultos mayores. Además, habrá 45 unidades de COLE destinadas al traslado gratuito, y refrigerio asegurado para cada participante. Sumado a esto, más de 550 profesionales van a organizar, van a cuidar y van a hacer posible que estas colonias se desarrollen en toda la capital.

Las colonias están destinadas a niñas y niños de 6 a 12 años, adolescentes y personas con discapacidad desde los cinco años . Se desarrollarán en 11 espacios distribuidos estratégicamente en distintos sectores de la ciudad, “nuestro objetivo es que en cada barrio y cada familia pueda acceder de manera gratuita a esta política pública que se ha convertido en un símbolo de igualdad y participación comunitaria”, resumió Luciana De Giovanetti, secretaria de DDHH, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional.

verano 2026 colonia de vacaciones

Las actividades comenzarán el 7 de enero hasta el 3 de febrero y serán en dos módulos, el primero es para los que participan de las actividades de centros deportivos municipales y de las propuestas por las vecinales. Para este primer módulo, las inscripciones comienzan hoy de 16 a 20 en los mismos centros deportivos. Cada familia podrá registrar a sus hijos e hijas presentando DNI, la firma de un adulto responsable y, preferentemente, un certificado médico. En el caso de las colonias para personas con discapacidad, se podrán inscribir con un formulario web o en cada SAF de la ciudad, solo por la mañana.

"Estamos sosteniendo esta iniciativa con una inversión importante que realiza el municipio. Cuando vemos que en diferentes puntos del país y de otras provincias, las colonias de vacaciones no se pueden realizar, para nosotros es un orgullo estar anunciando que ya están abiertas las inscripciones”, agregó Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica.

“Esto potencia toda la política pública que lleva a cargo el intendente Mariano Gaido, esto sigue construyendo para las infancias, los adolescentes y la inclusión de los adultos mayores. Es una política que continúa después con el boleto estudiantil gratuito, los kits escolares, los centros deportivos y los talleres. Entendemos que se ha logrado algo muy importante: que las políticas públicas lleguen a cada una de las edades y de las personas de la ciudad”.

De Giovanetti, destacó que la gestión municipal de la ciudad de Neuquén se enfoca en crear oportunidades e igualdad a través de la organización de colonias de vacaciones, que se planifican todo el año.

colonia de vacaciones club santafecino

Habló, entonces, de la ampliación de la ejecución presupuestaria y sostuvo que el esfuerzo y la organización “es sumamente importante, marca la diferencia de la gestión y la verdad es que estamos orgullosos y orgullosas de poder llevar adelante esta política pública que nos ha encomendado el intendente Mariano Gaido”.

También se refirió a la importancia de la inclusión, tanto para niños como para adultos mayores, y llamó la atención sobre que además del transporte “muchos adultos mayores participan activamente utilizando sus propios vehículos para llegar a estas actividades, lo que fomenta la interacción y el compañerismo”.

A su turno, Alejandro Palacio, subsecretario de Fomento y Desarrollo Deportivo destacó el valor de tener en la Municipalidad de Neuquén colonias que incluyen a todos. “Antes eran solo para niños de seis a doce años, y de a poco se fueron incorporando otras edades, otras franjas. Hoy estamos ya abarcando todo: la discapacidad, los adultos mayores, adolescente”.

"Con respecto a las colonias nuestras, trabajamos con los niños de seis a doce años en seis plantas. Además, tenemos dos campos de entrenamiento de vóley y de básquet. El de vóley se lleva adelante en el Parque Central, el de básquet en el Centro Deportivo Gregorio Álvarez. Es para adolescentes de trece a dieciséis años, que también era una franja que nos quedaba libre y pudimos incorporar a las actividades de verano”, resumió.

Colonia de Vacaciones. Pileta.

Colonias para personas con discapacidad

Con respecto a las colonias para personas con discapacidad, habló el secretario de Promoción para Estilos de Vida, Sebastián Tapia. Destacó que esta propuesta es un orgullo, y afirmó que “la gestión se distingue por ofrecer, año tras año, actividades diarias destinadas a las personas con discapacidad”.

Informó que las colonias exclusivas para personas con discapacidad funcionarán en el Club Alta Barda y en el Círculo Policial Neuquino. Resaltó el trabajo en equipo que permite llevar adelante esta iniciativa y “el contenido que tienen las colonias: cuentan con lineamientos, ejes de trabajo, deporte, artes visuales, psicomotricidad y diversos talleres. No se trata simplemente de reunir gente y llevarla a un espacio para pasar el tiempo; tienen contenido educativo y eso es lo más importante”.

“Esta es la verdadera inclusión: ofrecer igualdad de oportunidades, acompañar cuando sea necesario y destinar espacios para que puedan disfrutar plenamente. Estamos muy felices con la gestión del intendente Gaido”, cerró.

Los adultos mayores tendrán su lugar

El subsecretario de la Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, Matías Hess, planteó el trabajo en equipo de las distintas áreas municipales que confluyen en las colonias de vacaciones para adultos mayores. Recordó que se desarrollan durante todo el verano, cuando antes, en el caso de los adultos mayores, los encuentros duraban dos días.

“Contamos con un espacio para recibir a 600 adultos mayores por día”, remarcó el funcionario, quien convocó a participar.

colonia de vacaciones de adultos mayores de Neuquén

También, recordó que finalizadas las colonias, se promueven talleres y eventos, organizados en equipo, con espacio a través de 174 estímulos semanales de lunes a viernes.

“Hoy tenemos 58 centros, además de las sociedades vecinales que se han sumado a garantizar el espacio para que los adultos mayores se mantengan activos”, expresó.

La Colonia de Verano del Club Mercantil abre su inscripción

A partir del 5 de enero, el predio recreativo del Centro de Empleados de Comercio (CEC), ubicado en Plottier, volverá a convertirse en el punto de encuentro para decenas de familias que buscan una alternativa segura, recreativa y accesible para la temporada estival. Allí se llevarán adelante los diferentes talleres y propuestas deportivas, coordinadas por el equipo de profesores del Club Mercantil.

Según informaron desde la organización, este año la colonia funcionará en dos turnos principales: por la mañana, de 8 a 12; y por la tarde, de 12:30 a 16:30. Además, para aquellas familias que necesiten compatibilizar horarios laborales, habrá una opción de jornada extendida que cubrirá desde las 8 hasta las 16:30.

En cuanto al acceso, la propuesta está abierta a cualquier interesado, sin necesidad de estar afiliado. Sin embargo, los afiliados al CEC y los socios del Club Mercantil contarán con descuentos y beneficios especiales, como parte de los acuerdos institucionales de la entidad. Desde la organización destacaron que, en cada edición, esta política permite ampliar el alcance y garantizar mayor participación.

Quienes deseen obtener más información o consultar los valores vigentes pueden comunicarse al número oficial de la colonia: 299 422-2092. Desde el Club Mercantil adelantaron que aún hay cupos disponibles y que la inscripción permanecerá abierta durante diciembre y los primeros días de enero.