Abren las colonias de vacaciones esta semana en Neuquén: ¿Cuánto salen?

Con el fin del ciclo escolar los clubes abren la posibilidad de entretener a los más chicos con actividades deportivas. Horarios, opciones y precios.

Con el fin del ciclo lectivo 2025 en puerta, los clubes de Neuquén capital ya ofrecen reservar un lugar para los niños y niñas que quieran disfrutar de las colonias de vacaciones . Natación, futbol, tenis y canotaje son algunas de las actividades que ofrecen para el verano. Revisá acá opciones, horarios y precios.

Las colonias de vacaciones son una opción oportuna para las familias que deben seguir trabajando en el verano y que no tienen con quien dejar a sus hijos, o simplemente que quieren brindarles una opción de esparcimiento.

Son de lunes a viernes, algunas empiezan desde el 1 de diciembre y otras a mediados del mes que viene. Todas terminan entre la segunda y tercera semana de febrero y tienen descuentos si se abona toda la temporada.

colonia de vacaciones club santafecino

Una de las opciones capitalinas es la colonia de vacaciones del Club Biguá. Desde principio de este mes las autoridades de este club lanzaron a la venta los lugares para el verano que ahí comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 27 de febrero.

Colonia de vacaciones en Neuquén: días y horarios

Van a trabajar con dos turnos, por la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 13 a 17. También ofrecen una jornada extendida es de 8 a 15, o de 8 a 17 y los hermanos tienen descuento del 10 %.

"Cada chico se tiene que llevar su almuerzo, nosotros les damos una colación saludable a la mañana y otra a la tarde. La colonia está orientada al deporte, tenemos talleres de canotaje, natación, futbol, voley, básquet, escalada, tenis y todo lo que es la vida en la naturaleza y campamento", describió Gastón Pedalino, coordinador deportivo del club, a LM Neuquén.

colonia de vacaciones club santafecino

Las edades para la colonia son en general desde los 4 hasta los 13 años, los dividen por grupos de edades y cada grupo cuenta con un profesor.

En promedio, pagar la temporada completa tiene un valor por niños de 1.000.000 de pesos.

Precios

La colonia de vacaciones del club Biguá sale por mes para los socios 500.000 pesos y 600.000 para los no socios. Si se abona la temporada completa hay descuento.

En tanto la jornada extendida hasta las 15 tiene un valor de 68.0000 pesos para los socios y 76.0000 para los no socios. Y la jornada doble cuesta 98.0000 pesos por mes para los socios y 1.200.000 para los no socios.

Esos valores en relación con los del año pasado aumentaron un 30%. En ese club el cupo es de 500 chicos, que se dividen en 250 por turno y según confirmó Pedalino ya tienen confirmados al menos la mitad de su capacidad para este verano.

ON - Colonia vacaciones Asociacion Española (3).jpg Omar Novoa

Otra de las opciones es la colonia de vacaciones del Club Alta Barda. En ese lugar arrancan el 15 de diciembre y se extienden hasta el 13 de febrero con el turno de 14 a 18 y con niños de 3 a 12 años.

Los participantes van a practicar handball, básquet, fútbol, vóley, escalada y natación. También realizan juegos, actividades especiales y una gran fiesta los viernes para cerrar cada semana a pura alegría.

La temporada completa tiene un valor de 990.000 pesos, si hay un hermano el valor tiene un descuento y baja a 950.000 pesos. El pago mensual es de 650.000 y los hermanos 620.000. En ese club ofrecen la posibilidad de pagar medio mes por un valor de 420.000 y una semana a 260.000. El día cuesta 75.000.

Club Santafecino

Otra de las tradicionales colonias de vacaciones neuquinas es la del Club Santafecino. Allí, a orillas de un brazo del río Limay Darío Giglio, coordinador contó que arrancan la temporada el 11 de diciembre y la van a extender hasta mediados de febrero.

En ese club los chicos y chicas pueden optar por ir de 9 a 13 o de 14 a 18 y también en jornada completa de 8 a 15.

colonia de vacaciones club santafecino

"Los chicos vienen a hacer deporte, aprender y disfrutar del verano entre amigos. Les enseñamos natación, tenemos pileta climatizada y cerrada donde aprenden y juegan. Después hacen canotaje, actividades de campamento, cocina y este es el sexto año que hacemos el Triatlón familiar que este año será el 24 de enero", destacó el profesor.

Además, en ese club tienen otras tradiciones como la llegada de Papá Noel, quien llega para alegra a todas las familias y recibir las cartas de sus niños y niñas. "Siempre estamos haciendo actividades para que lo chicos se motiven, tenemos talleres de plástica, títeres y muchas cosas más", compartió el profe.

Los precios si se paga la temporada completa para los socios es de 1.000.000 y de 1.300.000 para los no socios. El pago mensual es de 500.000 para los socios y de 600.000 para los no socios.

Niños en situación de calle asisten a colonias de vacaciones.

"Nosotros tenemos una colonia inclusiva, es abierto para niños con discapacidad que vengan con sus terapeutas", aclaró el coordinador, quien precisó además que en comparación con el año pasado el aumento en la cuota fue de un 30%.

Más opciones

Otra de las opciones que tienen las familias capitalinas es llevar a sus hijos al Club Alemán Neuquén. En este club hay profesores de educación física y guardavidas, y dividen también a los alumnos por edades. Hay pileta con actividades deportivas rotativas: Básquet, futbol, tenis, pádel, efi, atletismo, natación y voley.

L‍os viernes realizan actividades especiales con deportes alternativos, juegos con agua, talleres de cocina, manualidades, kermes y mucho más.

Los valores en este club están en 380.000 pesos por mes para los socios y 430.000 pesos para los no socios. La temporada completa que tiene 9 semanas vale 830.000 para los socios, y 945000 para los no socios. Además, se debe pagar una matrícula de 30.000 pesos para los no socios y 15.000 para los socios.

AM colonia vacaciones (5).JPG Agustin Martinez

Los hermanos obtienen un 10% de descuento. Ofrecen un precio menor con la opción de ir solo tres días por semana. La temporada comienza el 15 de diciembre y se extiende hasta el 13 de febrero. Funciona de 10 a 13 y con chicos de 4 a 12 años.

Una de las colonias más tradicionales de Neuquén es la Colonia Todo Verde. Se realiza en el Rincón Club de Campo y Comahue Golf.

Cuentan 36 años de experiencia en la ciudad. Ofrecen actividades siempre a la sombra, realizan grupos por edades con actividades pensadas para cada etapa: recreación, juegos, talleres, deportes y semanas temáticas.

Este verano el turno Mañana funciona en el Rincón Club de Campo y Comahue Golf de 9 a 13, con opción de ingreso a las 8. Y en el turno tarde en la Asociación Española de 13:30 a 17:30, y cuentan con opción de jornada extendida de 9 a 15.30 o 16. El costo mensual es de 600.000 pesos y el total de la temporada es de 1.425.000.