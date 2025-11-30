Después de las tormentas, cómo arranca la semana en Neuquén: ¿Sigue la lluvia?

El lunes llega con variaciones marcadas en toda la provincia, pero ¿mejoran las condiciones climáticas?

El lunes comenzará en Neuquén con un panorama climático que mostrará diferencias notorias entre la cordillera y las zonas centro y norte de la provincia . Según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), elaborado desde el Aeropuerto Internacional de Neuquén, la jornada se presentará con cielo mayormente nublado en gran parte del territorio, aunque con mejoras progresivas y sin precipitaciones en la mayoría de las localidades.

En Neuquén capital, se espera un día templado y sin lluvias . El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 27°C de máxima. El viento llegará desde el noroeste con intensidad leve a moderada, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 28 km/h, aunque sin representar riesgos ni complicaciones para el inicio de la semana.

En Cutral Co y Plaza Huincul, el comportamiento será similar: nubes, viento suave y una amplitud térmica moderada. Cutral Co tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, mientras que en Zapala el lunes se presentará fresco, con 13°C de mínima y 21°C de máxima, también sin probabilidad de precipitaciones.

Centro y norte de la provincia

Hacia el centro de la provincia, las condiciones se mantendrán estables durante todo el lunes. Las localidades de Aluminé, Villa Pehuenia, Andacollo y Chos Malal tendrán una jornada mayormente nublada, pero sin lluvias y con temperaturas moderadas.

En Aluminé, el día comenzará con 11°C y la máxima llegará a los 20°C, mientras que en Villa Pehuenia se espera una mínima cercana a los 10°C y una máxima similar, también con viento leve del oeste.

En Andacollo, las temperaturas se ubicarán entre los 10°C y 20°C, en tanto que Chos Malal iniciará el día con 12°C y alcanzará los 21°C en horas de la tarde. En toda esta franja provincial, el viento se mantendrá calmo, lo que contribuirá a un lunes sin mayores variaciones ni sobresaltos en materia meteorológica.

Copahue también tendrá momentos de inestabilidad, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 20°C, acompañadas por viento del oeste y cielo cargado de nubosidad. Incluso en sectores como Manzano Amargo y Varvarco, aunque con un leve repunte térmico, la nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones menores seguirán presentes.

Cordillera, pasos internacionales y zona sur

La única región donde persistirá la inestabilidad será la cordillerana. Según el SMN, localidades como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Pino Hachado tendrán un lunes marcado por la presencia de lluvias aisladas y un cielo mayormente cubierto.

En San Martín de los Andes, las temperaturas se moverán entre los 11°C y 18°C, con precipitaciones intermitentes a lo largo del día. En Villa La Angostura se espera un escenario similar, con mínimas de 11°C y máximas de 18°C, también con la posibilidad de lloviznas.

En de San Martín de los Andes, el lunes será más fresco, con apenas 7°C de mínima y 15°C de máxima, en tanto que en Pino Hachado las marcas se ubicarán entre los 7°C y los 20°C, con probabilidad de chaparrones dispersos.